حلول الموعد النهائي، لتكوين لجنة تحكيم، خاصة بالعمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية.

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حل الموعد النهائي لتكوين لجنة تحكيم خاصة بالتعبئة الإجبارية للعمالة الكورية من قبل الحكومة الاستعمارية اليابانية، خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وتجدر الإشارة، إلى أن تكوين اللجنة الذي جاء بطلب من الجانب الياباني فيما يتعلق بالتعويضات عن العمل القسري، يأتي تنفيذا للاتفاقية الكورية اليابانية، التي تقضي بحق طلب التعويضات.

ويشمل البند الثاني من المادة الثالثة للاتفاقية، التي أبرمت في عام 1965 إجراءات فض النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، حيث ينص على تعيين الجانبين الكوري، والياباني ممثلا واحدا في اللجنة عن كل جانب، وذلك في غضون 30 يوما، من تاريخ تلقي مذكرة طلب التحكيم.

ورغم عدم رفضها لمذكرة الطلب الياباني، إلا أن الحكومة الكورية لم تعين عضوا ممثلا لها صلب اللجنة، حتى يوم أمس، وهو الموعد المحدد لاتخاذ هذا القرار. مما يشير من الناحية الواقعية إلى أن الحكومة الكورية لم تقبل بالطلب الياباني، واتخذت بدلا من ذلك موقفا متحفظا حيال مسالة تكوين اللجنة.

وتمثل التصريحات الأخيرة لوزارة الخارجية الكورية تكرارا لموقفها القائم منذ تلقيها الطلب الياباني قبل 30 يوما. حيث أكدت الوزارة أنها ستدرس الطلب بحذر شديد، آخذة في الاعتبار مختلف العناصر المهمة في المسألة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية رفضت قرارا نهائيا، أصدرته المحكمة العليا في كوريا العام الماضي. ويتضمن الاعتراف بحق الطلب الفردي، لضحايا العمل القسري رغم وجود الاتفاق الكوري الياباني.

وفي يوم 30 من شهر أكتوبر من العام الماضي وافقت المحكمة العليا على القرار الذي يحمل شركة " سين إيل" اليابانية للحديد والمعادن مسؤولية التعويض، وبالتالي إقرار مسؤوليتها في دفع مائة مليون وون، لكل فرد من الضحايا.

وترى الحكومة اليابانية أن التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحكم الاستعماري قد انتهت من خلال إبرام الاتفاقية الكورية اليابانية على حق الطلب. وقامت طوكيو فعلا بموجب الاتفاقية بدفع ثلاثمائة مليون دولار من المساعدات، بالاضافة إلى مليون دولار في شكل قروض إلى الجانب الكوري، حيث اُستخدم هذا المبلغ في التنمية الاقتصادية في البلاد التي كانت تعاني من شح في الأموال آنذاك.

ويذكر أن مفهوم حق الطلب يعني حق الكوريين من ضحايا العمل القسري، في طلب رواتبهم غير المدفوعة وغيرها خلال فترة الحرب.

وخلاصة القول، إن اليابان طلبت تكوين لجنة التحكيم وفقا للاتفاقية، الأمر الذي رفضته كوريا من الناحية الواقعية. قبل أن يأتي القرار القانوني، الذي يقر ببقاء حق الطلب الفردي بشأن الرواتب غير المدفوعة، مما يُفسر أن هذا الحق، لا يمكن تسويته من خلال الإتفاقية الموقعة بين الجانين. وبعبارة أخرى تتمسك "طوكيو" بالاتفاقية، بينما، تأخذ "سيول" في الاعتبار، الأفكار المنطقية، والقرارالقانوني.