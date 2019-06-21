كوان سان يونغ ما / تشو هانغا / بيبينغي غوت





الكاتب الكوري الشهير "لي كوانغ سو 이광수"، الذي كتب أعمالًا خالدة مثل "هِك 흙" أو التربة، و"موجونغ 무정" أو ذو القلب القاسي، كان قد تعرض لانتقادات شديدة لكونه مناصرًا لليابان إبان فترة الاستعمار الياباني لكوريا في أوائل القرن العشرين. لكن موهبته القوية التي فتحت الباب للأدب الكوري الحديث فرضت نفسها، وبفضلها، لم يتمكن أحد من تجاهله بوصفه "خائن" لبلاده. على أي حال، كان الكاتب المثير للجدل "لي كوانغ سو" يدعى "لي بو كيونغ 이보경" في صغره، لكنه غير اسمه إلى "كوانغ سو" تشبها بالعالم والشاعر الشهير "شين كوانغ سو"، وهو شاعر من أواخر عصر جوسون، ومن أشهر ما كتب "كوان سان يونغ ما 관산융마". كان "لي كوانغ سو" شديد الإعجاب بذلك الكاتب والشاعر الشهير حتى أنه غير اسمه تشبهًا به. و"كوان سان يونغ ما 관산융마" هو عنوان قصيدة كان "شين كوانغ سو" قد كتبها ضمن اختبارات الخدمة الحكومية. وكانت القصيدة المذكورة قد حصلت على المركز الثاني، لكنها سرعان ما حققت شهرة وانتشارًا فاق القصيدة التي حصلت على المركز الأول، وتحولت إلى أغنية بقيت موجودة تتوارثها الأجيال.

غالبًا ما كنت جواري الكيسنغ في بيونغ يانغ هن من يغنين "كوان سان يونغ ما 관산융마". ويُحكى أن "شين كوانغ سو" زار بيونغ يانغ ذات مرة، وأعجب بصوت جارية كيسنغ تُدعى "موران 모란" كانت تغني "كوان سان يونغ ما 관산융마". عن هذا قال "عندما كنت بصحبة موران، ذهبنا إلى استراحة في نهر ديدونغ، واستمتعنا برحلة نهرية رائعة وكأنها جزء من لوحة مرسومة. كنت معها أمام أحد المصابيح، تحت القمر، وعندما غنت هي قصيدتي "كوان سان يونغ ما"، توقف كل شيء -حتى السحب في السماء- من عذوبة صوتها". كان الشاعر في فترة حداد بعد وفاة زوجته، وقد أسعده كثيرًا أن يجد جارية عذبة الصوت تجيد غناء قصيدته الشهيرة، فخفف هذا عنه. ومنذ ذلك الحين، صارت أغنية "كوانغ سان يونغ ما" تغنى في عدة مناطق، لكن نسخة المناطق الغربية، تحديدًا بيونغ يانغ، هي التي لم تندثر ووصلتنا كما هي. والمقطوعة التي أعددناها لكم الآن هي "تشو هانغا 초한가" من المنطقة الغربية. و"تشوهانغا" هي أغنية عن الحرب التي دارت بين "هوانغ أو 항우" و"يوبانغ 유방" في أواخر عصر إمبراطورية "جين نارا" الصينية. استطاع "يوبانغ" هزيمة "هانغ أو"، ونجح في تأسيس إمبراطورية جديدة عُرفت باسم "هان نارا"، وهي الإمبراطورية التي شكلت الثقافة الصينية التي أثرت في كل ما حولها في ذلك العصر.

توجد مقولة مأثورة تقول: "سا ميون تشو غا 사면초가"، وهي تشير إلى ذلك الموقف في الحرب المذكورة، حين أحاط جنود "يوبانغ" بقوات "هانغ أو"، راحوا يغنون الأغاني الوطنية الخاصة ببلاد "هانغ أو". عندما سمع الجنود الواقعين في الفخ أغانيهم الوطنية تأتيهم من كل جانب، شعروا بالحنين إلى الوطن يقهرهم قهرًا، ففقدوا كل رغبة أو عزم للقتال، فأعلنوا استسلامهم، وانهزمت قواتهم. وهو ما يرينا قدرة الأغاني على تغيير قدر بلد كاملة ومسار مهم من مسارات التاريخ. تدور أغنية "بيه يبنغي غوت 배뱅이굿" حول "بيه بينغي"، وكانت ابنة وحيدة لرجل من أثرياء بيونغ يانغ، وكانت قد توفيت في سن صغيرة. فاستدعى والدها أشهر الكاهنات الشامانيات من جميع أنحاء البلاد لاستدعاء روح ابنته من العالم الآخر. وعندما بلغت الأخبار مسامع رجل نصاب مخادع، تظاهر بأنه كاهن شاماني واستولى على المال الذي كان مخصصًا لاستدعاء الروح. والأغنية هي نوع من التحذير لهؤلاء الذين يفرطون في الإيمان بالخرافات، ويبذلون في سبيلها كل غالٍ ونفيس.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "كوان سان يونغ ما 관산융마" غناء "كيم كوانغ سوك 김광숙".

- "تشو هانغا 초한가" بصوت "أوه بونغ نيو 오복녀".

- "بيبينغي غوت 배뱅이굿" بصوت "لي أون غوان 이은관".