وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبات على شركة مالية روسية

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أعلنت وزارة المالية الأمريكية عن فرض عقوبة على شركة مالية روسية، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ويرى المحللون في الخطوة الأمريكية رسالة تحذير موجهة إلى الصين لتزامنها مع بدء زيارة الزعيم الصيني "سي جين بيونغ" لبيونغ يانغ.

ومن الولايات المتحدة خرج مؤشران في التعامل مع كوريا الشمالية، أحدهما يرجح مسار الحوار فيما يرجح الاخر مبدأ العقوبات غير أنه يبدو أن الكفة تميل الى الخيار الثاني مع انحسار نهج المفاوضات.

وفي هذا السياق طرح المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية "ستيف بيغن" المسؤول عن المفاوضات مع كوريا الشمالية رسالة ودية لدى حضوره إحدى الفعاليات التي نظمها مركز تفكير في مدينة "واشنطن" حيث أكد على ضرورة اتباع مقاربة مرنة مع بيونغ يانغ ،وعدم فرض شروط مسبقة من أجل استئناف الحوار معها .

غير أن الخبراء قللوا من شأن الرسالة بعد إصدار وزارة المالية إعلان العقوبة في إجراء يعد الأول من نوعه بعد فرض عقوبات على شركتين صينيتين للنقل البحري منذ يوم 21 من شهر مارس الماضي. فضلا عن توقيت الإعلان الذي لا يمكن تجاهله، والذي تزامن مع زيارة الزعيم الصيني إلى كوريا الشمالية.

وجدير بالذكر أن الاتهام الموجه للشركة المالية الروسية التي استهدفتها العقوبات الأمريكية يتعلق بفتح حساب بنكي لشركة في الصين على علاقة بمصرف التجارة الكوري الشمالي بما يعني أن العقوبة ترتبط بكل من روسيا والصين وكوريا الشمالية.

لذلك يرى المحللون أن الإعلان يمثل رسالة تحذير إلى الزعيم الصيني " شي" الذي يزور بيونغ يانغ .

وتعمل كوريا الشمالية والصين وروسيا في الآونة الأخيرة على توثيق العلاقة في ما بينها وعقدت هذه الاطراف لأجل ذلك مباحثات ثنائية. في وقت يقوم فيه الزعيم الصيني بزيارة لبيونغ يانغ .مما جعل المحللين يميلون إلى اعتبار أن الإعلان الأمريكي يستهدف هذه الدول الثلاث.

و لا يمكن أن تكون الحرب التجارية الشرسة بين الولايات المتحدة والصين بمنأى عن هذه التطورات، حيث من المتوقع أن تشكل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الاسبوع القادم في اليابان، فرصة لإطلاق محادثات بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني بخصوص هذه المسألة المتفاقمة .

و يبدو أن نهاية الشهر الحالي، ستكون منفتحة على تغيرات في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية .