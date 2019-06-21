ريم المحيربي : حاجة بلدي لمجال الطاقة النووية وراء تخصصي، وجامعتي في كوريا وفرت لي جميع أسباب النجاح





ريم المحيرب ، طالبة من الامارات العربية المتحدة، تدرس في جامعة "كايست" في كوريا وتتابع تخصصا فريدا الا وهو الطاقة النووية.

ضيفتنا وهي باحثة في العلوم النووية تحدثت عن خلفية اختيارها لهذا التخصص مؤكدة ان حاجة بلدها الإمارات الى الطاقة النووية شكل دافعا رئيسيا لهذا الاختيار.

و في حديثها عن ظروف الدراسة بجامعتها المرموقة قالت ريم، إنها لا تواجه أي مشاكل وإن الجامعة التي تدرس بها تعد من أرقى جامعات العالم، وتحترم الاختلاف والتعددية.

وأثنت ريم على التعاون بين كوريا وبلدها الامارات مشيدة بمشروع "البراكة" الذي شكل أحد اعمدة، ورموزالتعاون بين البلدين.

للاطلاع على تفاصيل هذا اللقاء القيم، تابعونا في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة.