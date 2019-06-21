



تم افتتاح معرض سيول الدولي للكتاب لعام ٢٠١٩ تحت إشراف الاتحاد الكوري لثقافة الطباعة والنشر تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة. وقد حضر مراسم الافتتاح التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا وزير الثقافة " بارك يانغ أوو" ونائب وزير الخارجية في المجر وهو ضيف الشرف "شوبير مارتون " بالاضافة إلى عدد من شركات الطباعة والنشر ومدرائها، وعدد من القراء احتفالا بمراسم المعرض.

كما قامت لجنة تنظيم المعرض بتنظيم "حملة اللاعبين الرياضيين الذين يقرؤون الكتب " بالتعاون مع لجنة كرة البايسبول الكورية والاتحاد الكوري لكرة القدم، بالتزامن مع مراسم الافتتاح. حيث قرأ رئيس الاتحاد الكوري للطباعة والنشر " يون تشول هو" وثيقة إعلان تضمنت رؤية المعرض، ثم ألقى رئيس لجنة كرة البايسبول " جونغ أون تشان" ورئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم " جونغ مونغ كيو" كلمتين أساسيتين حول معنى الحملة.

كما صعد الكاتبة " جونغ يو جونغ" وسفير الدعاية للجنة البايسبول " لي سونغ يب" ومدير مجلس الإدارة لاتحاد لاعبي كرة القدم الكوري " كيم بيونغ جي" إلى خشبة المسرح، حيث تبادلوا نسخ الرواية الجديدة للكاتبة " جونغ " والكرات التي تحمل توقيعات اللاعبين.

وفي الساعة الثانية بعد الظهر ألقت الأديبة "هان كانغ" سفيرة الدعاية لمعرض هذا العام محاضرة خاصة بعنوان " الأشياء التي تظهر من جديد إلى الأبد" حيث شرحت مشروع" غابة من مكتبة المستقبل" الذي تم تنفيذه في إحدى الغابات في النرويج في الشهر الماضي. وقالت إن المشاركة في هذا المشروع جعلتها تفكر في الأشياء التي يتعين عليها القيام بها، مضيفة أن هذا المشروع يبدو بمثابة صلاة تعبرعن قلب الإنسان الذي يعيش في صراع مع غموض المستقبل. وعندما سئلت عن قيمة الكتب في عصر الفيديوهات، أجابت "هانغ كانغ" قائلة إنها تعتقد أن الكتب سهلة ويمكن التعرف على مضامينها دون أي مشكلة؛ لاحتوائها على قائمة بمحتويات تلك الكتب. كما أضافت أن الكتب تمثل الوسيط الذي يسمح لنا بالتوغل في الجوانب الداخلية للانسان مهما كان حجم التجربة التي ممررنا بها .. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأدب يتناول أشياء متجددة دائمًا. وذكرت أن كل الأشياء مثل الحياة والموت والإنسان والآلام والحب والحزن هي مواضيع مشتركة بين كل الناس وتمثل موضوعات متجددة بالنسبة لنا . ولذلك، فلا مفر من تجدد ظهور المؤلفات الأدبية والكتب القيمة على حد قولها.

وفي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم زار الممثل "جونغ أو سونغ" سفير الدعاية لمنظمة اللاجئين للأمم المتحدة المعرض، حيث ألقى محاضرة خاصة تحت شعار " اللاجئون، ظهور جيراننا الجدد".