مشروع دعم إجازة العاملين يحقق نتائج جيدة

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تبين أن مشروع دعم إجازة العاملين الذي تم تطبيقه لأول مرة في البلاد من أجل تطوير ثقافة الإجازة الخاصة بالموظفين وتفعيل الرحلات الداخلية قد أحرز نتائج جيدة، بحيث زاد طلب الموظفين للإجازات إلى جانب زيادة الرحلات الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع هو عبارة عن مساعدة العاملين على القيام بالرحلات الداخلية، من خلال تمويل المشروع بمائتي ألف وون من قبل العاملين، ومائة ألف وون من قبل شركاتهم ، يالاضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة، والذي يقدر بمائة ألف وون من قبل الحكومة..

وطبقا للمسح، فقد زاد عدد الرحلات الداخلية من ٢،٧ مرات قبل سنة إلى ٤،١ مرة، بينما زاد عدد أيام الرحلات من ٥،٥ أيام إلى ٨،٥ أيام، مما يعني زيادة كل منهما بما يقدر بأكثر من ٥٠٪. كما بلغ حجم الإنفاق ٩٢٠ ألف وون خلال الرحلات وهي قيمة تتجاوز تسعة أضعاف مبلغ الدعم الحكومي، مما يشير إلى تطور في النفقات المخصصة للرحلات الداخلية. وأجاب معظم العاملين الذين شاركوا في المشروع بأنهم قاموا برحلات داخلية لم يخططوا لها في البداية.

كما زاد بشكل ملفت عدد أولئك الذين أجابوا بأنهم خططوا للقيام بالرحلات في الخارج قبل أن يغيروها إلى رحلات داخلية. ومن المقرر أن يشارك في مشروع هذا العام حوالي ثمانين ألف موظف يعملون لدى ٧ آلاف و٥١٨ شركة، والتي تعتبر أربعة أضعاف العام الماضي. وفي هذا الصدد قالت مؤسسة السياحة إنها في حال تأكدها من نتائج وكفاءة المشروع فسوف تسمح لمزيد من الشركات والعاملين بالمشاركة في المشروع في العام القادم.