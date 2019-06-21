ستة من بين كل عشرة مسافرين كوريين يحجزون مقاعد الطائرات والفنادق عبرالوسائط المتنقلة

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أجرت شركة "إيكسبيديا" للسفر والرحلات على الإنترنت مسحا على ١٨ ألفا و٢٣٧ من الرجال والنساء في ٢٣ دولة. وطبقا لنتيجة المسح، بلغت نسبة الكوريين الذين يحجزون مقاعد الطائرات بالأجهزة والوسائط المتنقلة ٦٣٪، بينما بلغت نسبة أولئك الذين يحجزون الفنادق بوسائط أخرى ٦٢٪.

كما تبين أن معدل استخدام الكوريين للطائرات بلغ ٤،٨ مرات في رحلة الذهاب فقط، و ٣،٥ مرات بالنسبة للرحلات الشخصية، و١،٣ مرات بالنسبة لرحلات العمل. وتبين أن الكوريين يفضلون مقاعد لا تجعلهم عرضة لإزعاج الآخرين ولا تسبب الضرر للآخرين في نفس الوقت. وحول أكثر المقاعد المفضلة، اختار ٥٩٪ منهم المقاعد بجانب النوافذ. وقال ٧١٪ منهم إن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة في مشاهدة المناظر خلف النافذة. كما أجاب ٤٤٪ منهم بأن سبب الاختبار يعود إلى الرغبة في عدم التعرض لإزعاج الآخرين، بينما أجاب ٣٦٪ منهم بتجنب مرور شخص آخر بجانب مقعدهم من أمامهم، مما يسببب لهم نوعا من الازعاج. كما تبين أن الكوريين يقضون ١١،٤ أيام سنويا كمعدل متوسط.

أما بالنسبة لمعايير اختيار الفنادق، فقد قال ٩٥٪ منهم بأن أهم عناصر اختيار الفنادق هو عامل السعر، بينما أجابت نفس النسبة بأن مواقع الفنادق هي العنصر الحاسم في الاختيار. كما أجاب ٩٤٪ منهم بتوفر الواي فاي بالمجان. بينما أجاب ٨٩٪ منهم بأهمية المناظر المطلة على غرف الفنادق، فيما أجاب ٨٢٪ منهم بأهمية خصائص الغرف ومحتوياتها بما فيها التصميم.

وفي هذا الصدد قال مسؤول في إكسبيديا إن نسبة المسافرين الكوريين الذين يحجزون باستخدام الأجهزة المتنقلة عالية بالمقارنة مع الشعوب الأخرى مضيفا أنهم يولون اهتماما كبيرا بالمناظر التي توجد بها الفنادق كما بستشيرون الآخرين عند الاختيار. كما أشار إلى أن المسافرين الكوريين يفضلون مقاعد في الرحلة التي لا يتعرضون فيها للإزعاج. من ناحية أخرى تبين أن عدد الكوريين الذين يسافرون إلى الدول الأجنبية التي تتميز بالبرودة قد زاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق متصل قامت الشركة بتقييم طلبيات حجز البرامج السياحية خلال الفترة ما بين العاشر والسادس عشر من هذا الشهر، حيث وجدت أن نسبة حجز البرامج السياحية في دول أوروبا الشمالية التي يمكن فيها التمتع بجو منعش نسبيا حتى في فصل الصيف زادت بنسبة ١١٣٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.