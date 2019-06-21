ولي العهد السعودي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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ينوي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" زيارة كوريا الجنوبية يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو الجاري قبل مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وفي أثناء إقامته في كوريا سيلتقي ولي العهد السعودي بالرئيس الكوري "مون جيه إين" في اليوم الثاني من زيارته.

وسيبحث مع الجانب الكوري نقل التقنيات والتكنولوجيا الكورية المتطورة إلى المملكة العربية السعودية وزيادة التعاون في مجالات النفط بين البلدين.

ويخطط الأمير "محمد بن سلمان" أيضالزيارة الوكالة الوطنية الكورية للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع .

وفي السياق نفسه، سيشارك ولي العهد في افتتاح ثالث أكبر مصفاة في كوريا تمتلكها شركة أرامكو السعودية .