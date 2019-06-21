منسق الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الكورية يقوم بزيارة للقاهرة

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قام منسق الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية بوزارة الخارجية الكورية "يون كانغ هيون" بزيارة لمصر خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من يونيو الجاري ، وهي الأولى من نوعها له، منذ توليه مهام منصبه.

وفي أثناء إقامته في القاهرة ، عقد المسؤول الكوري سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، والاستثماري بين البلدين.

كما حضر المنسق "يون" الندوة المشتركة حول تطوير التعاون بين كوريا ومصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في مصر.

إلى جانب هذا، زار "يون" محافظة بني سويف المصرية، حيث قام بجولة تفقدية في مصنع إنتاج الأجهزة الإلكترونية الذي يجرى بناؤه هناك، وتابع التقدم الذي تم تحقيقه في مشروع إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية بجامعة بني سويف للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية، وتوفير العمالة الماهرة للسوق المصرية.