تعريف نظام مراقبة المرور الذكي الكوري بدول الشرق الأوسط

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عقد منتدى ترويجي لنظام مراقبة المرور الذكي الكوري في دبي، والدوحة، خلال الفترة ما بين الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وكان المنتدى الترويجي، يهدف إلى التعريف بدولتي الإمارات العربية المتحدة، وقطر اللتين توسعان استثماراتهما في البنية التحتية للمرور الذكي، باستخدام التقنيات الكورية المعتمدة في نظام المرورالذكي، مثل مركز المرور، وإشعارات المرور الأحدث، ونظام المعلومات عن موعد وصول الحافلات العامة.

وشارك في المنتدى الترويجي وفد كوري يتكون من مسؤولي 14 شركة كورية على رأسها "إل جي سي إن إس"، و"كي تي"، و"آي نابي"، و"بوسكو إنترنيشونال"، بالإضافة إلى شركة "هيون ديه" للسيارات ومؤسسة بناء الطرق الكورية.

وقال رئيس الوفد الكوري إنه يخطط لاستضافة مسؤولي مجال المرور من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في كوريا خلال النصف الثاني من هذا العام، لتجربة نظام مراقبة المرور الذكي على نمط كوري.