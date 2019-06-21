الفنان الكوري كيم هيو تشونغ يفوز بجائزة بينالي القاهرة الدولي

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افتتحت الدورة الثالثة عشرة من بينالي القاهرة الدولي يوم العاشر من شهر يونيو الجاري بمشاركة 78 فنانا من 52 دولة، وذلك بعد توقف دام ثماني سنوات لهذا الحدث الفني.

ويقدم بينالي القاهرة الذي انطلقت أولى دوراته في عام 1984 وتوقف في عام 2010، الفنون التشكيلية بمختلف صورها من لوحات ومنحوتات ووسائط سمعية وبصرية وأعمال تركيبية.

وتقام الدورة الجديدة تحت شعار "نحو الشرق" وستستمر فعالياتها حتى يوم الثامن من شهر أغسطس القادم في ثلاثة مواقع فنية كبرى، هي قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث بساحة الأوبرا، وكذلك مجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك.

وحاز الفنان الكوري "كيم هيو تشونغ" على جائزة بينالي القاهرة الدولي للفنون بعمله الذي يدور حول حياة جيلنا ، وهو عبارة عن ملفات "إم بي ثري".

وقال الفنان "كيم" إنه حاول إجراء نسخ احتياطي بنفسه على الشاشة، حتى يتمكن من الاختفاء كما أراد ذلك.

الجدير بالذكر أن الفنان "كيم" هو مهندس معماري وتخصص في الآداب في الجامعة ، ذاع صيته كفنان لعمله القصصي المعقد، وتبرز أعماله عبر فيديوهات مصورة طرق تأثير التكنولوجيا الرقمية على العديد من قضايا المجتمع بداية من التصور الإنساني،وصولا إلى المنظر المادي الذي تغير للأبد.