مكتب الرئاسة ينفى صحة الأنباء المتعلقة بالتكتم على تفاصيل تسلل القارب الكوري الشمالي

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نفت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئاسة والجيش كانا يسعيان إلى التكتم على بعض التفاصيل المتعلقة بتسلل القارب الكوري الشمالي، لكنها في الوقت نفسه اعترفت بحقيقة أن الجيش لم يتمكن من رصد القارب المتسلل، وأنه لم يقم بإبلاغ المواطنين بالمعلومات الكافية الخاصة بالحادث على الفور.

وكان قارب كوري شمالي صغير قد وصل إلى ميناء "سام تشوك" الكوري الجنوبي في الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح يوم الخامس عشر من يونيو الجاري ، بعد تسلله إلى المياه القريبة من الميناء في وقت متأخر من يوم الرابع عشر من هذا الشهر.

وبعد وصول القارب إلى ميناء "سام تشوك" ، نزل اثنان من أعضاء طاقم القارب الأربعة للأرض الكورية الجنوبية، وتحدثا مع بعض الصيادين الكوريين الجنوبيين وحاولا استخدام هواتفهم المحمولة.

واتصل مواطن كوري جنوبي بالشرطة وأبغلها برسو القارب الكوري الشمالي في الميناء، قبل أن تأتي الشرطة البحرية إلى موقع رسو القارب و تسحبه وتجري تحقيقا مع أعضاء طاقمه الأربعة.

وبعد انتهاء التحقيقات ، عاد اثنان منهم إلى كوريا الشمالية ، بينما قررالإثنان الآخران طلب اللجوء والبقاء في كوريا الجنوبية.

وفي الحقيقة ، عبر أعضاء طاقم القارب الكوري الشمالي الحدود البحرية ووصلوا إلى ميناء "سام تشوك" بهدف اللجوء إلى كوريا الجنوبية.

وأبلغت الشرطة البحرية مكتب الرئاسة ووكالة المخابرات الوطنية وغيرهما من الهيئات ذات الصلة بأن القارب كان قد غادر ميناء "كيونغ سونغ" بمقاطعة شمال "هام كيونغ" بكوريا الشمالية يوم الخامس من يونيو الجاري، وانجرف بسبب خلل فني طرأ عليه لكنه استطاع رغم ذلك الوصول إلى ميناء "سام تشوك" الكوري الجنوبي بعد معالجة ذلك الخلل.

لكن الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أنه اكتشف قاربا كوريا شماليا انجرف في المياه القريبة من ميناء "سام تشوك"، وهو ما يرفع الشكوك بشأن التقليل من قيمة الحادث أو التستر عليه، الأمر الذي أدى بوزير الدفاع إلى تقديم اعتذاره أمام الشعب بسبب الحادث.

والسبب الثاني الداعي لازالة هذه الشكوك، هو أن القارب الذي كان يقل على متنه 4 كوريين شماليين صغير للغاية بشكل يصعب معه السير لمئات الكيلومترات عبر البحر، بالإضافة إلى أن المظاهر الخارجية للبحارة الكوريين الشماليين كانت نظيفة بشكل لا يتناسب مع المظاهر التي كان من المفترض أن يكونوا عليها باعتبار المسافة الطويلة التي قطعوها على متن قارب صغير.