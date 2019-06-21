إحراز كوريا الجنوبية المركز الثاني في بطولة كأس العالم للشباب

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عاد المنتخب الكوري لكرة القدم إلى البلاد يوم الاثنين الماضي في استقبال حار ، بعد أن تمكن من احراز المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة التي أقيمت في بولندا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها كوريا الجنوبية من الصعود إلى الدور النهائي في البطولات الدولية لكرة القدم التي ينظمها اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" ، مما يشكل نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم الكورية.

وكان المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 20 سنة قد أعد جيدا للصعود إلى الدور قبل النهائي في بطولة بولاندا ، مثلما حدث في بطولة كرة القدم للشباب التي أقيمت في المكسيك عام 1983.

وفي حقيقة الأمر، لم تكن هناك توقعات كبيرة بإحراز المنتخب الكوري نتائج جيدة في بطولة بولاندا، لأنه لم يتمكن من إظهار أدائه الجيد رغم حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 19 سنة التي أقيمت العام الماضي .

والأسوأ من ذلك هو أن القرعة قد وضعت المنتخب الكوري ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات الأرجتين والبرتغال وجنوب أفريقيا.

وفي أول مبارياته ضمن البطولة، خسر المنتخب الكوري أمام نظيره البرتغالي إلا أنه تدارك الأمر، واستطاع الفوز على كل من جنوب إفريقيا والأرجنتين ، وتمكن من الصعود إلى دور الستة عشر، حيث واجه نظيره الياباني وفاز عليه بهدف دون مقابل.

وفي دور الثمانية واجه المنتخب الكوري نظيره السنغالي العنيد قبل أن يفوز عليه بصعوبة بركلات الجزاء الترجيحية ، ويتأهل لأول مرة منذ 36 عاما للدور نصف النهائي للبطولة.

وواصل المنتخب الكوري أداءه الرائع بفوزه على الإكوادور بهدف نظيف ليصعد لنهائي البطولة، واحتل المركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب أكرانيا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

ويرجع السبب في إحراز المنتخب الكوري نتائج جيدة في بطولة بولاندا إلى روح الوحدة التي كانت سائدة بين أعضاء المنتخب، والاختيارات التكتيكية الناجحة لمدرب المنتخب "تشونغ جونغ يونغ"، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها اتحاد كرة القدم الكوري لاكتشاف اللاعبين الموهوبين من الشباب.

ومن المتوقع أن يكون فوز المنتخب الكوري بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة حجر الزاوية لتحقيق قفزة نوعية أخرى لكرة القدم الكورية.