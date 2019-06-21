العلوم والتكنولوجيا في كوريا الشمالية

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احتل فريق من ثلاثة أعضاء من جامعة كيم تشيك الكورية الشمالية للتكنولوجيا المركز الثامن في مسابقة البرمجة الجماعية الدولية التي عقدت في البرتغال في أبريل. ويشار إلى أن هذا الحدث السنوي الذي تستضيفه الجمعية الأمريكية لآلات الحوسبة ، يستضيف الطلاب من أفضل الجامعات في العالم ضد بعضهم البعض في مسابقة حل مشاكل البرمجة المعقدة في وقت معين .





في هذا العام ، شارك طلاب من 3200 جامعة من 110 دولة في المسابقة. وصل من بينها 135 فريقا من كوريا الجنوبية من 47 دولة إلى النهائيات، واحتلت جامعة سيئول الوطنية والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا المرتبتين 7 و 21 على التوالي. ويعتبر الحصول على المركز الثامن للفريق الكوري الشمالي دليلا على أن طلاب العلوم في كوريا الشمالية يقفون جنباً إلى جنب مع نظرائهم من جامعات مشهورة من جميع أنحاء العالم. لا يسعنا إلا أن نتساءل عن مدى تقدم التكنولوجيا العلمية لكوريا الشمالية.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان" من معهد تعليم التوحيد:

فاز طلاب من جامعة كيم تشيك للتكنولوجيا بميدالية فضية في مسابقة البرمجة الجماعية الدولية لهذا العام. وتعتبر هذه نتيجة رائعة حقًا.وللعلم، تُمنح الفرق التي احتلت المركز الخامس إلى الثامن في المسابقة ميداليات فضية.

من بين الجامعات المرموقة في كوريا الشمالية ، بما في ذلك جامعة كيم إيل سونغ وجامعة كوريو سونغ كيون كوان ، تعد جامعة كيم تشيك للتكنولوجيا أفضل مدرسة في العلوم والهندسة. وتضم الجامعة حوالي 10 آلاف طالب و 2000 عضو هيئة تدريس. في البداية ، كانت جزءًا من جامعة كيم إيل سونغ قبل تأسيسها ككلية بيونغ يانغ للتكنولوجيا في سبتمبر 1948.





في عام 1951 ، تم تغيير اسم كلية بيونغ يانغ للتكنولوجيا إلى جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا ، والتي سميت باسم أول وزير للصناعة في البلاد. كانت الجامعة هي الأولى التي زارها الزعيم "كيم جونغ – أون" بعد قمته الفاشلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير. وأكدت كوريا الشمالية على أهمية "الاعتماد على الذات" وسط مفاوضات نووية متوقفة مع الولايات المتحدة ، وتعكس زيارة القائد للجامعة تصميمه على التركيز أكثر على العلوم والتعليم .

تقدر كوريا الشمالية العلوم والتكنولوجيا تقديراً عالياً ، حيث فاز طلابها بجوائز في مسابقات دولية مختلفة .





البروفيسور "تشونغ ":

شاركت كوريا الشمالية في العديد من الأحداث العلمية الدولية. على غرار الأولمبياد الرياضي الدولي لأول مرة في عام 1990 وحصلت على المركز الرابع في عام 2015 - وهي أفضل نتيجة حققتها على الإطلاق.

تنظم كوريا الشمالية مسابقة ، على مستوى البلاد لاكتشاف عباقرة الرياضيات الذين سيتم إرسالهم إلى الأولمبياد الرياضي الدولي. عندما كنت في المدرسة الثانوية في كوريا الشمالية ، انضممت إلى مسابقة الرياضيات الوطنية. تمكنت من التقدم إلى النهائيات ولكني فشلت في الوصول إلى قائمة الفائزين. كوريا الشمالية حريصة على اكتشاف نخبة الرياضيات في وقت مبكر وتدريبهم بقوة.





عملت السيدة "تشونغ" كمدرسة في كوريا الشمالية قبل أن تهرب من البلاد في أوائل الألفية الثانية . ظلت كوريا الشمالية متحمسة لتشجيع الطلاب الموهوبين وإرسالهم إلى الأحداث الدولية. بدءًا من إنشاء معهد بيونغ يانغ للغات الأجنبية في عام 1958 ، وأنشأت كوريا الشمالية مدارس للفنون والموسيقى والتربية البدنية واحدة تلو الأخرى في الستينيات. ومنذ أواخر التسعينيات، توسع تعليم الطلاب الموهوبين ليشمل العلوم والتكنولوجيا وكذلك الكمبيوتر .





وقد تم قياس قدراتهم في الأحداث الدولية. حيث فاز طلاب كوريا الشمالية من المدارس العليا مثل جامعة كيم إيل سونغ وجامعة كيم تشايك للتكنولوجيا بمسابقات البرمجة الدولية 30 مرة منذ عام 2013. إذن ، لماذا بذلت كوريا الشمالية الكثير من الجهد في العلوم والتكنولوجيا؟ .





البروفيسور "تشونغ ":

في ظل نظام" كيم جونغ – أون" الحالي ، فإن الهدف الأكثر أهمية لكوريا الشمالية هو تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التقدم العلمي. لهذا الغرض، تركز الأمة مواردها على تعزيز عباقرة العلوم ومعاملة العلماء بشكل جيد. فقد تم إنشاء مبنى من 53 طابقًا في شارع ميراي للعلماء في بيونغ يانغ في عام 2015 لتوفير مأوى للعلماء ، وتم بناء ناطحة سحاب من 70 طابقًا في شارع ريوميونغ في عام 2017 لاستيعاب أساتذة جامعة كيم إيل سونغ و جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا .





في عام 2013 ، وهي الفترة الأولى لحكم "كيم جونغ – أون" ، كشف الزعيم عن الهدف الرئيسي لبلده المتمثل في بناء اقتصاد المعرفة وتحويل جميع المواطنين إلى مواهب علمية وتكنولوجية. على ما يبدو ، كان لدى القائد اعتقاد راسخ بأن العلوم والتكنولوجيا ستساعد على تحسين حياة الناس .





استثمرت كوريا الشمالية بكثافة في مجالات علمية مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والصناعات الخفيفة. كما أنشأت شوارع ذات طابع علمي وكذلك مجمعات سكنية ومراكز أبحاث بالقرب من جامعات كبرى في بيونغ يانغ. وفي عام 2015 ، افتتحت كوريا الشمالية مجمع بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا بمساحة أرضية تزيد عن 100 ألف متر مربع. واحتوى المركز الحديث على مكتبة إلكترونية ومرافق تجارب متنوعة. وتم توسيع المرافق العلمية مؤخرًا لتشمل مناطق محلية ، بما في ذلك مدينة هامهيونغ الشمالية الشرقية. إن سياسات كوريا الشمالية في إعطاء الأولوية العليا للعلوم والتكنولوجيا حققت نتائج رائعة بالفعل .





البروفيسور "تشونغ ":

العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لكوريا الشمالية تمكن الأمة من جمع معلومات واستخبارات عسكرية حساسة عن دول أخرى ، بما في ذلك كوريا الجنوبية. وتقوم الأمة أيضا بإنتاج ورعاية القراصنة والعاملين في مجال التكنولوجيا المتميزين في مجال الفيزياء النووية وتطوير الصواريخ والأسلحة الكيميائية الحيوية ، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع الدولي .





قد يشكك البعض في أن الشمال الفقير يمكن أن يقوم بهذا الاستثمار الضخم في العلوم والتكنولوجيا. لكن التكنولوجيا العلمية لكوريا الشمالية تبرز بالتأكيد في بعض المجالات. فهي تقوم بتدريب الطلاب الأذكياء والاستفادة منهم في مجالات مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو. واحتلت جامعة كيم إيل سونغ الكورية الشمالية وجامعة كيم تشيك للتكنولوجيا المركزين الأول والثاني على التوالي في مسابقة دولية للترميز قبل بضع سنوات. أيضًا في حدث أكاديمي دولي شهير في عام 2018 ، احتلت كوريا الشمالية المرتبة الأولى في فئة بنية البروتين وعلوم الحياة ، متغلبًة على منافسيها المسلحين بمعدات عالية التقنية من الدول المتقدمة.





إن التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية تتعلق بسياساتها ذات الأولوية العلمية والمعاملة الخاصة للعلماء. حيث تم إرسال قراصنة المعلومات الكوريين الشماليين إلى الخارج للقيام بهجمات عبر الإنترنت على المؤسسات المالية في أنحاء مختلفة من العالم للحصول على المعلومات وكسب العملة الصعبة أيضًا .





كوريا الشمالية تفتخر بمستوى عال من الأبحاث العلمية الأساسية. حيث يختار عدد متزايد من الطلاب الكوريين الشماليين الذين يدرسون في الصين ومنغوليا وأوروبا التخصص في علم الأحياء والكيمياء. وتجدر الإشارة إلى تكنولوجيا المعلومات المتقدمة للغاية في البلاد. طورت جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا برنامجًا قادرًا على قراءة المستندات المكتوبة بلغات مختلفة ، ويمكنها التعرف على الرسائل من المستندات الممسوحة ضوئيًا بمعدل اعتراف تبلغ نسبته 99.7 %.





لكن التقدم العلمي لكوريا الشمالية يشبه سيفا ذو حدين. إذا تم استغلاله للأغراض العسكرية فقط ، فسوف يستمر الشمال في التعرض للنقد الدولي. ومع ذلك ، إذا واصلت كوريا الشمالية الإصلاح والانفتاح ، بدءًا من نزع السلاح النووي ، فإن السياسات الحالية للأمة لتطوير التكنولوجيا العلمية ورعاية النخبة العلمية يمكن أن تكون بمثابة أساس جديد للتعاون بين الكوريتين.





البروفيسور "تشونغ ":

يمكن للكوريتين العمل سويًا من أجل منع الكوارث والبرامج الإنسانية ، بغض النظر عن العقوبات الدولية ضد الشمال. فعلى سبيل المثال ، يمكن للكوريتين إجراء دراسة مشتركة حول ثوران بركاني محتمل لجبل بيكدو في الشمال ومناقشة كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات. ويمكن أن تتعاون الكوريتان أيضًا في مجال التعليم عن بعد عبر الشبكة ، الذي اكتسب شعبية في كوريا الشمالية هذه الأيام. وأتصور أن التبادلات بين الكوريتين في مجال علوم الحياة من شأنها أن تولد تأثير تآزري كبير.





في الوقت الحاضر ، يتمثل الهدف الأسمى لكوريا الشمالية في أن تصبح قوة اقتصادية من خلال العلوم والتكنولوجيا. ولكن تحقيقاً لهذه الغاية ، يتعين أن يأتي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أولاً.





كوريا الشمالية جيدة في وضع الأمور موضع التنفيذ العملي ، في حين تشتهر كوريا الجنوبية بالابتكارات والبراعة التكنولوجية. بالطبع، يمكنهما العمل معا في بعض المجالات حتى الآن. ولكن عندما يتم تسوية السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ، فإن التعاون عبر الحدود من شأنه أن يتوسع ليشمل جميع المجالات العلمية تقريبًا لتمكين الكوريتين من الازدهار معا كشريكين جيدين .