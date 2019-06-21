المدعي العام يعتذر عن أخطاء النيابة العامة السابقة

ⓒYONHAP News

قدم المدعي العام الكوري "مون مو إيل" اعتذارا للمواطنين عن الأخطاء التي اركتبتها النيابة العامة في الماضي و ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء.

وجاء تقديم الاعتذار بناء على توصية قدمتها لجنة النيابة العامة، للنظر في الأخطاء السابقة التي تم تشكيلها يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 2017، من أجل الكشف عن الحقائق المتعلقة بإساءة ممارسة سلطة النيابة العامة وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحقيقات غير العادلة.

وفي هذا السياق، قامت وزارة العدل الكورية بتشكيل فريق منفصل داخل مكتب الادعاء العام، مكلف بإجراء تحقيقات في 17 قضية حددتها لجنة النيابة العامة للنظر في الأخطاء السابقة.

وقدم الفريق تقاريرعن نتائج تحقيقاتها للجنة، حيث كشفت اللجنة عن أن 8 من بين 17 قضية شابتها تحقيقات غير عادلة، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأنهت اللجنة أعمالها الرسمية في نهاية شهر مايو الماضي، وقدمت توصية للنيابة العامة بتقديم اعتذار عن أخطائها السابقة وتحسين نظامها، لمنع تكرار حدوث أخطاء مماثلة في المستقبل.

ومن بين القضايا الثمان، فضيحة الجنس والرشوة لعام 2013، التي تورط فيها نائب وزيرالعدل السابق "كيم هاك أوي".

وكانت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" قد عينت "كيم هاك أوي" نائبا لوزير العدل آنذاك، ، لكنه استقال بعد 6 أيام من تنصيبه، بسبب مثوله أمام تحقيقات النيابة العامة في فضيحة الجنس والرشوة.

وخلصت لجنة النظر في الأخطاء السابقة التابعة للنيابة العامة إلى أن التحقيق السابق في فضيحة نائب وزير العدل السابق كان متساهلا للغاية.

وقالت اللجنة إنه على الرغم من أن النيابة قد حصلت على أدلة تثبت أن المقاول العقاري "يون جونغ تشون" قد دفع رشوة إلى "كيم"، إلا أنها لم تأمر بأي تحقيق في القضية وتجاهلت واجبها في الكشف عن الحقيقة.

كما خلصت اللجنة إلى أنه سيكون من الصعب التوصية بإعادة فتح التحقيق بشأن الشكوك الرئيسية المحيطة بحادثة انتحار الممثلة "جانغ جا يون" عام 2009 معتبرة أنه من المستحيل التأكد مما إذا كانت القائمة التي ضمت أسماء عشرات الرجال، من بينهم مسؤولون تنفيذيون في بعض الشركات، والذين يزعم أن "جانغ" أجبرت على ممارسة الجنس معهم، ستكون موجودة بالفعل أم لا.