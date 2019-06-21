عدد مشاهدي فيلم الطفيلي يتجاوز 9 ملايين

تجاوز عدد مشاهدي فيلم "الطفيلي" 9 ملايين شخص في الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد بعد 25 يوما من عرضه، وذلك بعد أن تجاوز 5 ملايين مشاهد بعد 8 أيام ، و7 ملايين بعد 11 يوما من عرض الفيلم الذي لاقى إعجابا واسعا لدى متابعيه .

وقد تم ترويج فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" الذي حاز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي ، ل202 دولة في العالم .

كما تم عرض الفيلم في فرنسا يوم الخامس من يونيو الجاري، وجذب 259 ألفا من المشاهدين.