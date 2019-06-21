انتهاء اللقاءات التي أجرتها فرقة بي تي إس مع معجبيها

انتهت اللقاءات التي أجرتها فرقة "بي تي إس" مع معجبيها بشكل ناجح، تمكنت من خلاله من استقطاب حوالي 258 ألفا من المعجبين.

وذكرت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أن اللقاءات مع المعجبين قد جرت يومي الخامس عشر والسادس عشر من يونيو في مدينة" بوسان"، ويومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو في "سيول" حيث تم بث اللقاءات على الهواء عبرالإنترنت.

وقد تمت إضاءة أجزاء مختلفة من مدينة "سيول" باللون البنفسجي، استعدادا لإحياء فرقة "بي تي إس" احتفالها الذي سيبدأ يوم الحادي والعشرين من يونيو ويتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.