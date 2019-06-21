ترامب يقول إنه سيعقد قمة ثالثة مع كيم جونغ أون في مرحلة ما

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من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيارة لكوريا الجنوبية يوم السبت القادم حيث من المحتمل أن تلعب هذه الزيارة التي ستستغرق يومين دورا في كسر الجمود الذي آلت اليه المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، خاصة بعد أن أشار "ترامب" إلى احتمال عقد جولة ثالثة من محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مرحلة ما.

وكان بعض المراقبين السياسيين قد توقعوا إجراء لقاء بين "ترامب" و"كيم" خلال زيارة الرئيس الأمريكي لقرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" ضمن برنامج زيارته لكوريا الجنوبية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية إن "ترامب" ليس لديه خطة للقاء مع "كيم جونغ أون" في "بان مون جوم".ولكن الاحتمال لا يزال قائما لعقد اللقاء بينهما.

وفي سياق متصل، يمكن القول إن هناك إمكانية كبيرة لإجراء اتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على هامش زيارة "ترامب" لكوريا الجنوبية، إذا أخذنا في الاعتبار الوصول المبكر للممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" إلى سيول غدا الخميس، أي قبل يومين من وصول "ترامب"مما يرجح إمكانية إجراء اتصالات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتجدر الإشارة إلى أن "بيغان" أكد في وقت سابق على ضرورة أن تتخذ كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية موقفا مرنا تجاه المفاوضات النووية.

والشيء المثير للاهتمام أيضا هو مضمون الرسالة التي قد يوجهها الرئيس الأمريكي لكوريا الشمالية خلال زيارته لقرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

فإذا تضمن محتوى الرسالة دعوة إلى القضاء على أشكال العلاقات المعادية القائمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فيمكن لهذه الرسالة أن تشكل بالفعل قوة دفع جديدة للحوار بين الجانبين .

والشيء الثاني الذي يدعو الى الاهتمام هو أن مسؤولا رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن حكومة "سيول" تجرى اتصالات وثيقة مع "بيونغ يانغ" ، وهو ما يشير إلى وجود اتصالات بينهما بشأن زيارة الرئيس الأمريكي "ترامب" لكوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو الجاري في اليابان، حيث سيتم على هامشها عقد محادثات قمة بين الرئيسين الأمريكي "ترامب" والصيني "شي جين بينغ".

وكانت جولات من المحادثات عقدت في وقت سابق بين الصين وكل من كوريا الشمالية وروسيا ، مما يجعل من زيارة "ترامب" لكوريا الجنوبية بمثابة المحطة الأخيرة من سلسلة محادثات القمة التي عقدت في الآونة الأخيرة بين رؤساء الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.