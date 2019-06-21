بيك هيون من فرقة إكسو يصدر ألبوما منفردا في يوليو

ريم المحيربي : حاجة بلدي لمجال الطاقة النووية وراء تخصصي، وجامعتي في كوريا وفرت لي جميع أسباب النجاح
2019-06-21
#أخبار الساحة الفنية l 2019-06-26
من المقرر أن يقوم المطرب "بيك هيون" عضو فرقة "إكسو" بإصدار أول ألبوم منفرد له بعنوان "أضواء المدينة" يوم العاشر من يوليو القادم .
ومن المتوقع أن يصدر أعضاء آخرون لفرقة "إكسو" ألبومات منفردة لهم ، لأن الفرقة تنوي التوقف عن نشاطها الغنائي لفترة من الزمن، نتيجة لآداء عضو الفرقة "شيومين" الخدمة العسكرية في شهر مايو الماضي.
2019-06-21
2019-06-27 13:42:57
2019-06-24