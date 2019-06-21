بيك هيون من فرقة إكسو يصدر ألبوما منفردا في يوليو

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من المقرر أن يقوم المطرب "بيك هيون" عضو فرقة "إكسو" بإصدار أول ألبوم منفرد له بعنوان "أضواء المدينة" يوم العاشر من يوليو القادم .

ومن المتوقع أن يصدر أعضاء آخرون لفرقة "إكسو" ألبومات منفردة لهم ، لأن الفرقة تنوي التوقف عن نشاطها الغنائي لفترة من الزمن، نتيجة لآداء عضو الفرقة "شيومين" الخدمة العسكرية في شهر مايو الماضي.