دي أو من إكسو سيُصدر أغنية منفردة كهدية للمعجبين قبل تجنيده

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أكدت شركة "إس إم" الترفيهية خبر تجنيد "دي أو" عضو فرقة "إكسو"في شهر يوليو.

ولإسعاد معجبيه أعد "دي أو" مفاجأة خاصة قبل تجنيده، حيث سيصدر أغنية منفردة ستبث من خلال قناة "إس إم ستايشون" الموسيقية.

وقالت شركة "إس إم" إن المطرب "دي أو" قد أنهى مؤخرا تسجيل أغنيته المنفردة، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عنها من خلال قناة "إس إم ستايشون".

ومن المقرر أن يبدأ تجنيد "دي أو" الإلزامي يوم الأول من شهر يوليو المقبل.