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قال مركز شرطة سيول يوم الخامس والشعرين من يونيو الجاري إن قضية المطرب "سينغري" عضو فرقة "بيغ بانغ" قد تمت إحالتها إلى الادّعاء العام بسبعة تهم، وهي التماس الدعارة لنفسه، وتقديم خدمات دعارة للآخرين، واختلاس أموال من إيرادات ملهى الشمس الحارقة، واختلاس أموال عن طريق توظيف ممثل قانوني، وتحريضه على طمس الأدلة، وتوزيع محتويات جنسية غير قانونية، بالإضافة إلى انتهاك قانون السلامة الغذائية.