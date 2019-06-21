الشرطة تستدعي المطرب ساي لاستجوابه في قضية خدمات دعارة

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استدعى مركز شرطة سيول يوم الرابع والشعرين من يونيو الجاري المطرب "ساي" لاستجوابه بخصوص التحقيقات الجارية مع "يانغ هيون سوك" رئيس شركة "واي جي" الترفيهية.

وتم استدعاء "ساي" يوم السادس عشر من يونيو ، حيث استمرت جلسة الاستجواب لأكثر من ٩ ساعات .

وكان تلفزيون "إم بي سي" قد اتهم في برنامجه "سترايت" رئيس شركة "واي جي" الترفيهية بتقديم خدمات دعارة لمستثمرين أجانب في شهر يوليو عام 2014.

وقال مسؤول في الشرطة إنه تم استجواب المطرب "ساي" للتأكد من علاقته الحقيقية بخصوص شبهة تقديم خدمات دعارة.

وقالت الشرطة إنها تخطط لاستدعاء "يانغ هيون سوك" لاستجوابه في وقت قريب.