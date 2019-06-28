انتخاب لي كي هونغ عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية

ⓒYONHAP News

انتخب "لي كي هونغ" رئيس اللجنة الأولمبية الكورية عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية ، خلال الدورة ال134 المنعقدة في"لوزان" بسويسرا أمس الأربعاء.

ويذكر أن عدد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، يبلغ 95 عضوا ، ويمكن أن يصل مجموع عدد أعضاءها إلى 115 عضوا.

ومع إضافة الأسماء العشرة الجديدة إلى اللائحة الرسمية لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في الدورة الأخيرة، بمن فيهم رئيس اللجنة الأولمبية الكورية "لي كي هونغ" ، أصبح عدد أعضاء اللجنة 105.

ويتم تصنيف أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثلاث فئات، حيث تتكون الفئة الأولى من 70 عضوا يتم انتخابهم كأفراد.

وتتكون الفئة الثانية من 15 عضوا من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية و15 عضوا آخرين من رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية ، حيث يتم إزالة أسمائهم من اللائحة الرسمية بمجرد استقالتهم من مناصبهم.

وكان رئيس مجموعة "دوسان" الكورية "بارك يونغ سونغ" قد تم انتخابه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2002 بصفته رئيسا لاتحاد الجودو الدولي، قبل أن يتم إزالة اسمه من اللائحة الرسمية عام 2007 تزامنا مع استقالته من منصب رئيس الاتحاد.

أما الفئة الثالثة فتتكون من 15 عضوا من اللاعبين الحاصلين على ألوان مختلفة من الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية الدولية، حيث يتم انتخابهم من خلال تصويت يشارك فيه اللاعبون الحاليون .

وقد تم انتخاب لاعب التيكوندو الكوري "مون ديه سونغ" الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004، عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2008 وامتدت عضويته لعام 2016.

كما تم انتخاب لاعب تنس الطاولة الكوري "ريو سونغ مين" الذي حاز على الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004، عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2016 حيث ستمتد مدة عضويته، لعام 2024.

والجدير بالذكر أن "لي كي بونغ" نائب الرئيس الكوري السابق قد تم انتخابه أول عضو كوري في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1955 ، وبعد ذلك تم انتخاب عدد آخر من الكوريين بصفتهم أعضاءا في اللجنة، حيث تم انتخاب "كيم أون يونغ" رئيس اتحاد التيكوندو الدولي السابق والعضو الكوري السابق في اللجنة الأولمبية الدولية نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأصبح لكوريا الجنوبية الآن عضوين في اللجنة الأولمبية الدولية هما "ريو سونغ مين" الذي تم انتخابه عام 2016 ، و"لي كي هونغ" الذي تم انتخابه أمس الأربعاء، وهو ما سيسهم في زيادة نفوذ كوريا الجنوبية على الساحة الرياضية الدولية.