الممثل بارك بو غوم يجرى لقاءات مع معجبيه في 9 مدن آسيوية

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ذكرت شركة "بلوسوم" الترفيهية أن الممثل "بارك بو كوم" أجرى لقاء مع معجبيه في مدينة مانيلا بالفلبين يوم الثاني والعشرين من يونيو الجاري، منهيا جولته في تسع مدن آسيوية.

وكان الممثل "بارك" قد التقى بأكثر من 50 ألف من معجبيه من خلال جولته التي تشمل تسع مدن في اليابان وتايلاند وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا وتايوان والفلبين ، بالإضافة إلى سيول.

وخلال لقاءاته مع المعجبين ، قام الممثل "بارك" بآداء الأغاني الآسيوية.