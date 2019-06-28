المطربة تشونغ ها تعود بألبومها المصغر الجديد

ⓒ YONHAP News

عادت المطربة "تشونغ ها" يوم الرابع والعشرين من يونيو الجاري بألبومها المصغر د الرابع بعنوان الجديد "ازدهار"، وذلك بعد 6 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد السابق بعنوان " إنها بالفعل منتصف الليل" في شهر يناير الماضي.

وقد شاركت المطربة "تشونغ ها" في كتابة كلمات أغنية "ازدهار" وتلحينها.

الجدير بالذكر أن المطربة "تشونغ ها" هي عضوة في فرقة "آي أوو آي" النسائية التي بدأت نشاطها الغنائي عام 2017.