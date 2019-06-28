د. علي موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية: اللغة العربية ستعود بقوة





هذه الحلقة من برنامج "لقاء الجمعة" تستضيف الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية الاستاذ الجامعي والدكتور "علي موسى" الذي حل بكوريا لحضور أشغال المؤتمر الدولي للجامعة الكورية وآدابها.

وقد أشاد الضيف بنجاح المؤتمرالذي أرجعه لتنوع المواضيع المطروحة والحضور الفاعل والمكثف للأطراف المشاركة، إلى جانب حرص الجهات المنظمة من هيئة تدريس وإطار الجامعة على إنجاح المؤتمر.

وفي رده على سؤال حول وضع اللغة العربية على المستوى الدولي، أشار الى أن الأزمة التي تمر بها اللغة العربية مردها غياب مشروع متكامل للإرتقاء بهذه اللغة بالإضافة إلى تراجع أعمال الترجمة.

وقال الدكتور "علي موسى" في هذا السياق إنه سيتم قريبا الاعلان عن مؤتمر عالمي للترجمة، مشيرا الى وجود تواصل نشط مع الجامعات الكورية في هذا الشان.

تفاصيل أوفى عن اللقاء، تتابعونه يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ضمن "لقاء الجمعة" ...



