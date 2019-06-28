اجتماع كوري إماراتي لتعزيز التعاون الزراعي في سيول

صرحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بأنها نظمت اجتماعا خاصا للجنة التعاون الزراعي الكوري الإماراتي في فندق شيلا بسيول مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه بعد أن كان عقدت دورته الأولى في دبي بالأمارات في شهر نوفمبر من عام ألفين وخمسة عشر

وجدير بالذكر أن مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الزراعي أبرمت بين الطرفين في شهر مارس من عام ألفين وخمسة عشر.

وشارك في الاجتماع الثاني وفد عن وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة، قدمت خلاله استراتيجيتها ورؤيتها العامة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

والتقى الوفد الإماراتي ضمن مشاركته بجيونغ إل جونغ المدير العام لمكتب التعاون الدولي في الوزارة الكورية.

وركز جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة على استكشاف مدى التقدم والتطور المحرز في مجال التعاون الثنائي بين الدولتين في ميدان الزراعة والمزارع الذكية، والتي تم إطلاقها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ولي جاي هو وزير الزراعة في الجمهورية الكورية في فبراير الماضي بحضور مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وضمن جدول أعمال الاجتماع قدم المسؤولون الإماراتيون والكوريون لمحة عامة على القطاع الزراعي والسياسات الخاصة في كلا البلدين، بهدف رسم صورة متبادلة واضحة لمسيرة التعاون في هذا المجال، وتناول نقاش الطرفين تعزيز الحركة التجارية المتبادلة للمنتجات الغذائية والزراعية، وأهمية تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لهذا النوع من المنتجات.