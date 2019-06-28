



اشتعلت المنافسة بين المشاركين في مسابقة "Quiz on Korea"، للفوز بالجائزة الأولى والسفر إلى كوريا. وأعرب السفير الكوري يون يو تشول، عن امتنانه لجميع المشاركين في مسابقة Quiz on Korea، قائلاً إنهم يمثلون سفراء للثقافة الكورية في مصر كما يمثلون في الوقت نفسه حلقة وصل مهمة بين كوريا الجنوبية ومصر.

ووجه السفير الكوري الشكر لقسمي اللغة الكورية في جامعة عين شمس وجامعة أسوان، بالإضافة إلى معهد "سي جونج" لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافي الكوري لجهودهم الحثيثة في نشر وتعليم اللغة والثقافة الكورية.

وشارك 16 متسابقاً في الجولة الثانية والأخيرة لمسابقة Quiz on Korea، بمقر المركز الثقافي الكوري بالقاهرة.

وبعد سلسلة من الأسئلة التي تركزت بصفة أساسية على اللغة والثقافة الكورية فازت المتسابقة نوران خالد، وهي مدرسة لغة انجليزية، بالمركز الأول لتتأهل بذلك للسفر إلى كوريا والمشاركة في المسابقة الدولية quiz on Korea، والتي ستعقد في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع عيد الحصاد الكوري.

وحظيت الجولة الأخيرة بحضور الدكتورة مني فؤاد عميدة كلية الألسن، الدكتور "اوه سيجونج"، الدكتور "جونج يونج اين" من قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، بالإضافة إلى "جو تشان" رئيس الجالية الكورية في مصر، وجمع من الطلاب ومحبي الثقافة الكورية.