دورة تدريبية بين لجنة مكافحة الفساد الكوري وهيئة النزاهة العراقية

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وفي ظل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين كوريا والعراق، نشهد إجراء دورة تدريبية خاصة لمكافحة الفساد على بعض الموظفين الحكوميين القادمين من العراق.

صرحت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الكورية بأنها ستنظم الدورة التدريبية بمشاركة اثني عشر موظفا حكوميا من الهيئة النزاهة العراقية خلال هذا الأسبوع أي من يوم الأربعاء إلى السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا والعراق كانتا قد وقعتا مذكرة للتفاهم في مجال مكافحة الفساد في شهر أبريل من عام ألفين وثمانية عشر. وإحياءا للمذكرة، وافق الجانبان على تنظيم الدورات التدريبية على موظفيهما الحكوميين في معهد "تشونغ جو" التابع للجنة الكورية.

ومن أهم مواضيع الدورة "قياس النزاهة" و"تقييم آثار الفساد" و"مدونة سلوك الموظفين الحكوميين" و"نظام حماية ومكافحة المبلغين عن الفساد" وتقييم مهارة النزاهة".

كما سيشارك المتدربون العراقيون في عدد من برامج معايشة الثقافة الكورية في مدينتي تشونغ جو وسيول.