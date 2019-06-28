انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية الكورية عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية

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انتخب رئيس اللجنة الأولمبية الكورية "لي كي هونغ" عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية ، خلال الدورة ال134 التي عقدت في لوزان بسويسرا يوم الأربعاء الماضي.

وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة من نوعها التي يتم فيها انتخاب عضو كوري في اللجنة الأولمبية الدولية، وبهذا، أصبح لدى كوريا الجنوبية عضوين في اللجنة الأولمبية الدولية ، وهما "ريو سونغ مين" لاعب تنس الطاولة السابق، و"لي كي هونغ " رئيس اللجنة الأولمبية الكورية.

وحصل "لي" على 57 صوتا من بين 62 صوتا في التصويت الإلكتروني الذي جرى على 10 من المرشحين الذين رشحهم المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يوم الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي.

وقد بدأ رئيس اللجنة الأولمبية الكورية "لي كي هونغ" نشاطه في الساحة الرياضية عندما تولى منصب رئيس اتحاد الزورق الكوري عام 2004، وبعد ذلك، تم انتخابه رئيسا لاتحاد السباحة الكوري عام 2010، ورئيسا لاتحاد الرياضة الكوري عام 2016.

ولعب دورا رياديا في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بشكل ناجح والتي أقيمت في شهر فبراير من العام الماضي في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

وقاد الفرق الكورية في الأحداث الرياضية الدولية ، بما فيها دورة الألعاب الصيفية الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا في العام الماضي.

وأجرى "لي" سلسلة من اللقاءات مع وزير الرياضة الكوري الشمالي "كيم إيل كوك"، وناقش معه سبل تعزيز التبادل الرياضي بين الكوريتين.

وبهذا، بلغ عدد الأعضاء الكوريين في اللجنة الأولمبية الدولية 11 عضوا حتى الآن، بمن فيهم "لي كي بونغ" نائب الرئيس الكوري السابق الذي تم انتخابه كأول عضو كوري في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1955.

وفي أوائل القرن الحادي والعشرين ، كانت كوريا الجنوبية تمتلك ثلاثة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، بمن فيهم "كيم أون يونغ" رئيس اتحاد التيكوندو الدولي ، و"لي كون هي" رئيس مجموعة "سام سونغ"، و"بارك يونغ سونغ" رئيس مجموعة "دوسان"، وذلك بفضل ارتفاع مكانة كوريا الجنوبية في الساحة الرياضية الدولية خاصة بعد استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول عام 1988.

وقد تم انتخاب لاعب التيكوندو الكوري "مون ديه سونغ" الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004 ، عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2008، وامتدت عضويته لعام 2016.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب لاعب تنس الطاولة الكوري "ريو سونغ مين" الذي حاز على الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عم 2004 ، عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2016، حيث ستمتد مدة عضويته لعام 2024.

ومع انتخاب عضو كوري جديد في اللجنة الأولمبية الدولية ، من المتوقع أن تتمتع كوريا الجنوبية بزيادة نفوذها على الساحة الرياضية الدولية.