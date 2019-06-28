دخول قانون المرور المعدل حيز التنفيذ

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دخل قانون المرور المعدل المعروف باسم قانون "يون تشانغ هو" الثاني حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، حيث تم بموجبه تشديد العقوبة على قيادة السيارة في حالة سكر.

وفي اليوم الأول من تنفيذ القانون المعدل ، قامت الشرطة بالتحقيقات في القيادة في حالة سكر في أنحاء مختلفة من البلاد.

ويقضي المعيار السابق للعقوبة على قيادة السيارة في حالة سكر، بتعليق رخصة القيادة في حال تجاوز تركيز الكحول في الدم 0.05%، وإلغاء رخصة القيادة في حال تجاوزه 0.1%.

وبموجب المعيار المشدد الجديد ، يتم تعليق الرخصة في حال تجاوز تركيز الكحول في الدعم 0.03%، وإلغاء الرخصة في حال تجاوزه 0.08%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشديد معايير العقوبة على القيادة في حالة سكر، منذ أن تم تمرير قانون المرور لأول مرة عام 1961.

وتمت تسمية القانون المعدل بقانون "يون تشانغ هو" ، بسبب مصرع الجندي "يون تشانغ هو" البالغ من العمر 22 عاما، نتيجة لتعرضه لدهس السيارة التي كان يقودها شخص في حالة سكر في شهر سبتمبر من العام الماضي في مدينة بوسان، الأمر الذي أدى بالتالي إلى زيادة الرأي العام الداعي إلى تشديد العقوبة على القيادة في حالة سكر.

وبناء على هذه الدعوة تم إجراء تعديل على قانون المرور ليتم من خلاله تشديد العقوبة على القيادة في حالة سكر حيث يتم بموجبه تطبيق عقوبة جريمة القتل على القيادة في حالة سكر التي تسفر عن وفاة شخص ما.

وطبقا لاحصائية صادرة عن هيئة الشرطة ، بلغ عدد الذين تم معاقبتهم بسبب قيادتهم السيارة في حالة سكر أكثر من 27 ألفا خلال الربع الأول من هذا العام ، بانخفاض 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن القيادة في حالة سكر قد تسببت في مقتل 2095 شخصا وجرح 153 ألفا و439 شخصا خلال عامي 2014 و2017 .