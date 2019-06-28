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بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية، شارك لبنان ولأول مرة بمعرض المنتجات الغذائية الذي تنظمه جمعية المستوردين الكوريين (KOIMA) وذلك بتاريخ ٢٧ ولغاية ٢٩يونيو .

وتهدف هذه المشاركة إلى إدخال المنتج اللبناني إلى السوق الكوري وتعريف الكوريين إلى المطبخ اللبناني ضمن الحملة “Tasty Lebanon " لنقل المطبخ اللبناني إلى العالمية .





وقد زار الجناح اللبناني رئيس جمعية الصناعة والتجارة في ســـول ورئيس مجلس ادارة جمعية المستوردين الكوريين السيد "هونغ كوانغ هي " وسفير المملكة الأردنية الهاشمية "عادل العضايلة" على رأس وفد من مستوردي المواد الغذائية برفقة السفير اللبناني "أنطوان عزام" .





ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية في ســـول بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا ومنها المشاركة بمعارض متعددة للسياحة وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان للسينما.





ⓒ تقديم الصور : السفارة اللبنانية لدى كوريا