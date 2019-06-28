افتتاح قمة مجموعة العشرين اليوم في أوساكا باليابان

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وسط تصاعد وتيرة النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، افتتحت اليوم الجمعة قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

وتتجه أنظارالعالم إلى نتائج القمة ومدى قدرة الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بين" خلال أشغالها على التوصل إلى إتفاق بشأن التجارة.

كما يتطلع العالم الى ما يمكن أن ستسفر عنه المناقشات بشأن الإجراءات الحمائية التجارية بالإضافة الى القضية النووية لكوريا الشمالية.

ويعقد الرئيسان الأمريكي والصيني اجتماعا ثنائيا بينهما غدا السبت، في وقت مازالت فيه الولايات المتحدة والصين تتخذان وضع المواجهة دون تقديم تنازلات من هذا الطرف أو ذاك ، منذ انتهاء المفاوضات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين في أوائل شهر مايو الماضي.

وفرضت واشنطن 25% من الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الصينية التي تصل قيمتها 200 مليار دولار، وتخطط لفرض رسوم جمركية إضافية. قبل أن تتخذ بيكين إجراءات إنتقامية بفرض رسوم جمركية على 60 مليار دولار من واردات المنتجات الأمريكية ، ملوحة باستخدام معادنها النادرة كسلاح جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

غير أن ذلك لم يمنع بعض المراقبين السياسيين من رفع سقف توقعاتهم بإمكانية توصل الرئيسين الأمريكي والصيني لوقف الحرب التجارية القائمة بينهما.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوتشين" أمس الخميس إن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين اكتمل بنسبة نحو 90%.

إلا أن شقا آخر من الملاحظين توقع مضي الولايات المتحدة قدما في انتهاج هذه السياسة التجارية الحمائية رغم اعتراض معظم الدول الأعضاء الباقية، في مجموعة العشرين.

وفيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية، يلوح احتمال كبير في الأفق بأن تشهد قمة أوساكا نقطة تحول جديدة باتجاه استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، وذلك بالنظر إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان بالإضافة إلى الكوريتين لمسألة حل القضية النووية .