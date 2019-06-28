آبيه يؤكد أن القيود التجارية على كوريا تتوافق مع لوائح منظمة التجارة

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إن القيود التجارية التي أعلنتها اليابان مؤخرا ضد كوريا الجنوبية تتوافق مع لوائح منظمة التجارة العالمية.

وفي رد على الخطوة اليابانية، استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الياباني لديها احتجاجا على القرار ،ملوحة بتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.

ويبدو أن قرار طوكيو تشديد القيود على الصادرات الكورية قد جاء كإجراء اقتصادي انتقامي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الكورية في شهر أكتوبر من العام الماضي والذي أمر بموجبه شركة "نيهون ستيل" اليابانية، بتقديم تعويضات مالية للكوريين من ضحايا العمل القسري في مصانعها خلال فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 وحتى عام 1945.

وبموجب هذا القرار، سيتم تشديد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا الثلاث المستخدمة في إنتاج شاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، اعتبارا من يوم الخميس القادم.

ويذكر أن كوريا الجنوبية تستورد أقل من 500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 430 مليون دولار سنويا من مواد التكنولوجيا الثلاث من اليابان، غير أن المشكلة تكمن في أن الشركات الكورية تعتمد بشكل كبير على تلك المواد المستوردة من اليابان، بحيث يتوقع أن تتسبب هذه القيود الجديدة في تعرض عمليات تصدير الشاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات الكورية لتراجع هائل.

وبالتوازي مع ذلك قامت الحكومة اليابانية بحذف كوريا الجنوبية من قائمة المشترين الموثوق بهم مستبعدة خيار الحوار مع "سيول"في الوقت الراهن في ظل ما اعتبرته انعدام الثقة بين الجانبين ، و قالت إنه لا يمكنها ضمان اتخاذ قيود تصدير ملائمة.

من جانبها عبرت الشركات الكورية التي تحتاج إلى مواد التكنولوجيا اليابانية في تصنيع أشباه الموصلات والشاشات عن قلقها البالغ من احتمال مواجهة صعوبات حقيقية في عمليات الإنتاج نظرا لعدم وجود مواد بديلة للمواد الثلاث المستوردة ولصعوبة تنويع مصادر استيرادها .

الا أن ذلك لم يمنع بعض الخبراء الاقتصاديين من رفع سقف توقعاتهم المتفائلة، مشيرين إلى احتمال ألا تطبق حكومة "طوكيو" بالفعل تلك القيود على تصدير منتجات التكنولوجيا لسيول و من وجهة نظر أخرى سوف تشكل الخطوة اليابانية فرصة لزيادة توطين المواد المستخدمة في إنتاج الشاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات.