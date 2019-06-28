© Innopharm

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة .... اليوم سنتعرف على شركة "إينو فارم InnoPharm" التي تنتج مستحضرات تجميل باستخدام الطاقة الحيوية للنباتات.





السيد "إيم جيه تشول"، المؤسس المشارك للشركة:

منذ تأسيسها في 1 سبتمبر 2003، تدير شركة "إينو فارم" معهدَ أبحاثٍ متخصصاً في علوم الجلد والمنتجات المتقدمة القائمة على المواد الكيميائية النباتية، أي المركبات الكيميائية التي تنتجها النباتات. تحمي النباتات نفسها من الفيروسات أو الجراثيم من أجل البقاء. وينطبق الشيء نفسه على جميع الكائنات الحية، بما في ذلك البشر. ولهذا الغرض، تنتج النباتات موادا تسمى بـ"المواد الكيميائية النباتية" من تلقاء نفسها. وإذا تم امتصاص هذه المواد من قبل جسم الإنسان، فإنها يمكن أن تساعده في إنتاج آثار مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، وتقوية جهاز المناعة، وزيادة الكولاجين وتجديد الجلد. هذه هي بعض الآثار الإيجابية للكيماويات النباتية.





تقوم شركة "إينو فارم" بصناعة مستحضرات التجميل باستخدام المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في النباتات. وهذه المواد الكيميائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "المواد الكيميائية النباتية"، لديها خواص وقائية من الأمراض، تماماً كما يكون الأسبرين المصنوع من مستخلص لحاء الصفصاف والتوت الأزرق غنيا بمادة "أنثوسيانين anthocyanin"، ولكن ليس من السهل تصنيع منتجات مستحضرات التجميل من المواد الكيميائية النباتية. والمركبات ذات المصدر النباتي تُعتبر مكونات مثالية لمستحضرات التجميل، لأنها فعالة في إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل خفيف، مما يعزز من إنتاج الكولاجين ويزيد من تأثير تبييض البشرة. لكن هناك الكثير من الأنواع المختلفة من المواد الكيميائية النباتية. فعلى سبيل المثال، يوجد ما يصل إلى 25 ألف مادة كيميائية نباتية في نبات واحد فقط. وترغب معظم الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل في استخدام المواد الكيميائية النباتية بفعالية وبنجاح، ولكن ليس كل شركة لديها القدرة الكافية للقيام بذلك. غير أن شركة "إينو فارم" تعتبر واحدة من الشركات القليلة التي تمكنت من تطوير منتجات للعناية بالبشرة مستندة إلى الكيمياء النباتية.





السيد "إيم ":

تخصص زميلي السيد "إيم جيه يونغ"، المؤسس المشارك لهذه الشركة، في التكنولوجيا الحيوية بجامعة "يون سيه"، وحصل على درجة الماجستير في علم الأحياء المجهرية من جامعة سيول الوطنية، وبعد ذلك درس في كلية الطب في جامعة بوسان الوطنية، وبعد أحد عشر عامًا، أصبح طبيبًا متخصصا في الأمراض الجلدية. أعتقد أنه طبيب الأمراض الجلدية الوحيد في جيله الذي درس التكنولوجيا الحيوية قبل أن يصبح طبيباً. وفي وقت لاحق، عمل مديراً لمستشفى لعلاج المصابين بمرض الجذام. وفي أثناء عمله هناك لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، تفهم حياة المرضى التعساء، وظل يأمل في إنتاج بعض الأدوية المفيدة لهم.





قام الدكتور "إيم جيه يونغ" الذي اشترك في تأسيس شركة "إينو فارم" مع ضيفنا السيد "إيم جيه تشول" في عام 2003، بإجراء بحوث عن مرض الجمرة الخبيثة لأول مرة في كوريا، وحصل على جائزة أفضل أطروحة. وهو يعتبر باحثا بارزا، حيث قام بتطوير اختبار تشخيصي للجلد، وحصل عنه على براءة اختراع. وفي أثناء علاجه لمرضى الجذام، تساءل الدكتور "إيم" عن كيفية مساعدتهم على استعادة صحتهم وجمالهم، وتوصل إلى فكرة استخدام المواد الكيميائية النباتية كمستحضرات للتجميل. ولمساعدة أولئك المرضى الذين يجدون صعوبة في الانخراط في الأنشطة الاجتماعية بسبب التشوه في جلدهم، بدأ في البحث عن مواد لحشو الجلد. وفي مرحلة تالية، ظل يبحث عن طريقة لتحسين شكل الجلد. وبعد 12 عامًا من البحوث، أصدرت شركته أخيرًا منتجًا جديدًا ومبتكرًا في عام 2015.





السيد "إيم ":

أطلقنا دواء جديدًا لتفتيح وتبييض وتجديد الجلد يوم 25 يوليو 2015. النساء بشكل عام عرضة للتغيرات الهرمونية في أثناء الحمل والولادة وفترة انقطاع الطمث، وتغير الهرمونات هو المسؤول عن الكَلَف الذي يصيب الجلد. ويقال إن العديد من النساء يعانين من الكلف، حيث يصعب التخلص منه إلى الأبد حتى بالعلاج بالليزر. ولإيجاد حل لهذه المشكلة الصعبة، أنتجنا دواء يسمى "فيتو لايزر Phytoliser". ويشير هذا الاسم إلى أملنا في أن تحل المواد الكيميائية النباتية أو المكونات النشطة المشتقة من النباتات، محل العلاج بالليزر.





وجدت الشركة طريقة للجمع بشكل أمثل بين العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروف عنها أنها جيدة للبشرة. وكانت النتيجة هي دواء لتفتيح لون البشرة وتجديدها مصنوع من النباتات، وهو فعال للغاية في إزالة تصبغ الجلد. وعند صدوره، تلقى هذا المنتج استجابة حماسية من قبل المستهلكين.





© Innopharm

السيد "إيم ":

مقارنة بمستحضرات التجميل الأخرى، تتمتع منتجاتنا بخلفية فريدة من نوعها حيث تم تطويرها بعد عقود من البحث العلمي. يتطلب الجزء الكيميائي النباتي، على وجه الخصوص، إجراء بحوث طويلة وواسعة وتجارب لا حصر لها. ولكن في النهاية يمكن للمستهلكين الشعور بالآثار الرائعة لمنتجاتنا الخاصة بالعناية بالبشرة عند استخدامها. لقد أصبح العديد من أولئك الذين استخدموا منتجاتنا عملاء مخلصين، وظل عددهم في ارتفاع مستمر، على الرغم من أننا لم ننفذ أي أنشطة تسويقية خاصة. وقد أصبحت منتجاتنا شائعة بشكل متزايد من خلال ما يسمى بـ"التسويق الفيروسي"، حيث يخبر عملاؤنا غيرهم من المستهلكين الآخرين من خلال الحديث الشفهي.





يختلف منتج العناية بالبشرة الذي تنتجه هذه الشركة، والمكون من ثلاث خطوات، بشكل واضح عن البدائل الأخرى. ويقول مستخدمو هذا المنتج إنهم يشعرون وكأنهم تلقوا علاجًا احترافيًا في متجر للعناية بالبشرة، بعد استخدامه. وقد أنشأت شركة "إينو فارم" شبكة مبيعات في متاجر معفاة من الرسوم الجمركية والعديد من مراكز التسوق، كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى الصين وهونغ كونغ وفيتنام واليابان والأمريكتين، مما رفع من قدراتها التنافسية العالمية.





السيد "إيم ":

الصحة الجيدة هي واحدة من أهم القضايا التي يواجهها الجنس البشري. مع التركيز على صحة الجلد، من بين أمور أخرى، نحن نبحث ونطور منتجات للعناية بالبشرة ومستحضرات للتجميل باستخدام تكنولوجيا العلوم الحيوية على أمل مساعدة الناس على استعادة بشرتهم الجميلة والصحية. هدفنا هو تجاوز السوق المحلية والتغلب على المنافسين الأجانب في الأسواق الخارجية. من الصعب للغاية بالنسبة للشركات الناشئة استكشاف الأسواق الأجنبية وتحقيق النجاح في الخارج بسبب عدم كفاية الأموال والقدرات التسويقية والمعلومات. لكنني متأكد من أن شركة "إينو فارم" ستكون قادرة على تحقيق نتائج رائعة وبشكل سريع، لأنها طورت باستمرار من تقنياتها الخاصة. نحن شركة صغيرة، لكننا نأمل أن نحتل مكانة عالية في السوق العالمية، على الأقل بالنسبة لمنتجاتنا الخاصة بتفتيح وتجديد البشرة، والتي تتمتع فيها "إينو فارم" بميزة تنافسية قوية.





شركة "إينو فارم" ذات التقنيات المتطورة في المواد الكيميائية النباتية، تتوسع بشكل مضطرد وثابت، محليا وعالميا، وذلك من خلال منتجاتها الممتازة لتحسين صحة البشرة وحيويتها ونضارتها.