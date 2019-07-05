هاليو تنتشر في كوريا الشمالية

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يجتاح دوي ثقافة البوب الكورية الجنوبية ، المعروفة باسم "هاليو" أو الموجة الكورية ، العالم بأسره. ففي الآونة الأخيرة ، نجد أن فرقة الفتيان "بي تي إس" التي أقامت العديد من الحفلات الموسيقية في المدن الكبرى بما في ذلك لندن ، موطن موسيقى البوب قد عززت مكانة كي –بوب في جميع أنحاء العالم. من جهة أخرى تحظى الأفلام والأزياء ومنتجات التجميل الكورية الجنوبية باهتمام خاص في أنحاء مختلفة من العالم ، بما في ذلك كوريا الشمالية أكثر الدول عزلة في العالم.





"كانغ مي – جين" ، منشقة ومحررة كورية شمالية في صحيفة "ديلي إن كيه" الإلكترونية في سيئول:

دخلت الأفلام الكورية الجنوبية كوريا الشمالية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدءًا من المناطق الحدودية. وانتشرت في وقت لاحق إلى مناطق أخرى ، بما في ذلك كيسونغ. سمعت أن مواطني بيونغ يانغ بدأوا يشاهدون الدراما والأفلام الكورية الجنوبية منذ منتصف القرن الحادي والعشرين. الآن ، يمكن للشعب الكوري الشمالي الوصول إليها بسهولة أينما كانوا.





كانت المسلسلات التليفزيونية الكورية الجنوبية والأفلام تحظى بشعبية كبيرة بالفعل في الألفينيات حتى أن الأشخاص الذين لم يشاهدوا أيًا منها لم يتمكنوا من المشاركة في محادثات. للانضمام إلى المحادثات، كان العديد من الكوريين الشماليين على استعداد لإنفاق ما لديهم من أموال قليلة على الأفلام أو الأغاني الكورية الجنوبية.

في كوريا الشمالية، تم استنكار موسيقى البوب الكورية الجنوبية على اعتبار أنها "أساليب منحرفة" و"غبار أصفر للرأسمالية". وقد منعت سلطات بيونغ يانغ المواطنين بحزم من المشاهدة أوالاستماع إلى الأعمال الدرامية أوالموسيقى الكورية الجنوبية ، ووصفتها بأنها منشورات منحرفة. في الماضي ، حوكم المخالفون بالسجن المؤبد أو السجن مدى الحياة.





لكن بدأت "هاليو" بالتسلل إلى كوريا الشمالية في عام 2000 عندما زار الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك "كيم داي – يونغ" بيونغ يانغ لحضور القمة التاريخية الأولى بين الكوريتين وعرض بعض المسلسلات والأفلام الكورية الجنوبية على نظيره الكوري الشمالي "كيم جونغ – إيل". كهدية. على خلفية الجو الدبلوماسي الدافئ ، بدأت تلك الدراما والأفلام تنتشر في الشمال. فقبل وقت طويل ، عبرت "هاليو" الحدود بين الصين وكوريا الشمالية في الشمال وانتشرت في جميع أنحاء كوريا الشمالية .





المنشقة "كانغ مي – جين":

في السابق، تم تعليم الكوريين الشماليين منذ الطفولة لإظهار العداء ضد كوريا الجنوبية. لكن بعد أن عانت أمتهم من صعوبات اقتصادية شديدة في التسعينيات ، توصلوا إلى الاعتقاد بأن الشائعات تشير إلى أن الكوريين الجنوبيين كانوا في وضع جيد. اقتنعوا بالحقيقة بعد مشاهدة صور كوريا الجنوبية.





تدور الأفلام والدراما الكورية الشمالية في الغالب حول التعليم الإيديولوجي وحملات الدعاية. كان المواطنون يعانون من المرض والتعب نظرا لتعرضهم له لفترة طويلة. وعلى هذه الخلفية ، كانوا مفتونين تمامًا بأسلوب الترفيه الكوري الجنوبي.





بالنسبة لسكان كوريا الشمالية فإن هاليو ، تعد نافذة أخرى يمكنهم من خلالها رؤية العالم الخارجي. لقد عاشوا لفترة طويلة في مجتمع مغلق حيث من الصعب الاستمتاع بالثقافة بمفردهم. إن المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي يساعدهم في اكتشاف جوانب جديدة عن جارتهم الجنوبية وتجربة الحرية بطريقة غير مباشرة على عكس ما تعلموه ، يبدو أن الكوريين الجنوبيين في الأعمال الدرامية والأفلام يستمتعون بحياة مريحة وغنية ومرحة. ويقال إن العديد من الكوريين الشماليين يستخدمون محتوى هاليو كوسيلة للهروب من واقعهم الضيق والقاسي ، حتى ولو كان لفترة قصيرة فقط.





إذن ، كيف تجد ثقافة البوب الكورية الجنوبية طريقها إلى كوريا الشمالية؟





المنشقة "كانغ مي – جين":

في السنوات الأولى ، تم تهريب الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية التي تحتوي على الدراما والأفلام الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية من الصين. ابتداءً من 2010 ، استخدم الناس محركات أقراص "يو إس بي" المحمولة لأنها أصغر من الأقراص المدمجة ويسهل إخفاؤها. لا يمكن إزالة الأقراص المضغوطة "سي دي" من المشغل عند انقطاع التيار الكهربائي ما لم يتم كسر المشغل ، وبالتالي يمكن الاستيلاء عليها كدليل. تعد "سي دي" وسيلة مفضلة لنشر المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي في الشمال.





المنتجات الثقافية الكورية الجنوبية تتدفق إلى كوريا الشمالية من الصين كسلع مهربة ويتم تداولها في الأسواق الخاصة الكورية الشمالية المعروفة باسم جانغ مادانغ . يستطيع الكوريون الشماليون بسهولة مشاهدة مواد الفيديو الكورية الجنوبية على أقراص مضغوطة "سي دي" أو أقراص "دي في دي" طالما أن لديهم كمبيوترا محمولا وجهاز تلفزيون ملونا. و خلال هذه الأيام تتحرك هاليو بوتيرة أسرع في كوريا الشمالية لأن تطوير الوسائط الرقمية يجعل من السهل تجنب الحملات الصارمة.





يتم نسخ مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي مكون من 20 حلقة على قرص مضغوط "سي دي" ويتم تداوله في أسواق كوريا الشمالية ، بعد أسبوع فقط من انتهاء العرض. شاهد البعض على مستوى العالم الدراما والأفلام الكورية الجنوبية مثل "الجارديان" و "حبي من النجم" و "القمر يحتضن الشمس" و "أحفاد الشمس" و "الاغتيال" و "داخل رجال " و "نشيد لأبي" وتتمتع بشعبية في كوريا الشمالية كذلك. يقال إن العديد من الكوريين الشماليين مغرمون بالعروض الترفيهية الكورية الجنوبية مثل "الوجبات الثلاث في اليوم" ، و"جد على الزهور" ، و"يومان وليلة" ، و"التحدي اللانهائي" ، بينما يصاب المراهقون في الشمال بجنون الإحساس بالبوب .





ولمنع انتشار هاليو، تسيطر سلطات بيونغ يانغ على الحدود مع الصين وتنظم جميع أجهزة الوسائط المشتبه في احتوائها على محتوى هاليو. ومع ذلك ، أصبحت منتشرة جدا في كوريا الشمالية لدرجة أن العديد من الذين يطبقون الضوابط أنفسهم، يستمتعون بثقافة البوب الكورية الجنوبية. تمشيا مع الاستهلاك المتزايد لمحتوى هاليو في الشمال ، يبدي السكان المحليون اهتماما أكبر بالسلع الكورية الجنوبية الصنع.





المنشقة "كانغ مي – جين":

عند زيارة منزل شخص ما ، كثيراً ما يفحص الكوريون الشماليون نوع المنتجات الكورية الجنوبية التي يمكنهم العثور عليها هناك. وفي هذه الأيام ، يتم قياس القوة الاقتصادية للفرد بحسب ما كان بحوزته من سلع كورية جنوبية وبحسب عدد منتجاتها. وفي ملاحظة مماثلة ، يتوق الآباء إلى شراء السلع الكورية الجنوبية كهدية زفاف لأبنائهم ، بغض النظر عن الثمن الباهظ.





تفخر النساء الكوريات الشماليات بحقائب اليد الكورية الجنوبية أكثر من البدائل الصينية أو المحلية. كثير من المواطنين يعتزون بالأحذية الكورية الجنوبية كثيرًا ولا يرتدونها إلا في المناسبات الخاصة. وفي حال لم يكن لدى الأسرة أي منتج كوري جنوبي ، فإنها تعتبر أسرة فقيرة.

أنماط الحياة الكورية الجنوبية التي تظهر في البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى تغير حياة الكوريين الشماليين. فعلى سبيل المثال ، أصبحت أجهزة طهي الأرز التي تعمل بالضغط الكهربائي ، والتي تظهر بشكل متكرر في الأعمال الدرامية في كوريا الجنوبية ، واحدة من المتطلبات الأساسية عند الاستعداد للزواج في كوريا الشمالية ، بينما يحتسي المزيد من الكوريين الشماليين القهوة فورية الإعداد الشائعة أيضا في الدراما والإعلانات التجارية الكورية الجنوبية.





العديد من النساء الكوريات الشماليات يقمن بمشاهدة تسريحات الشعر للممثلات الكوريات الجنوبيات. على سبيل المثال ، أصبح أسلوب المكياج للممثلة الكورية الجنوبية "جيون جي – هيون" ، الشخصية البارزة في الدراما الضخمة "حبيبي من النجم" ، مشهورا في كوريا الشمالية قبل بضع سنوات.





أحدثت طفرة ثقافة البوب الكورية الجنوبية تغييرا في اللغة الكورية الشمالية. فعلى عكس الكوريين الجنوبيين ، نادرا ما يستخدم الكوريون الشماليون أشكالًا مبجلة عند التحدث مع بعضهم البعض ، حتى مع كبار السن ، مع الاحتفاظ باللقب الأكثر تكريما المخصص لأكبر زعيم لهم. لكن الاستخدام الشائع للأشكال المبجلة والطريقة الناعمة والمهذبة للتحدث في الأفلام والدراما الكورية الجنوبية يؤثران على طريقة تفكير وحديث الكوريين الشماليين.





المنشقة "كانغ مي – جين":

سمحت الثقافة والمنتجات الكورية الجنوبية للمواطنين الكوريين الشماليين بتجربة ما لم يتخيلوه من قبل. في اللغة الكورية الجنوبية ، يجدون الاحترام والمرونة والاهتمام بالآخرين ، والتي تختلف بالتأكيد عما رأوه وسمعه وتعلموه في مجتمعهم المغلق الصارم . أعتقد أنه كان هناك تغيير كبير في طريقة تفكيرهم وأن هاليو لعبت دورا كبيرا في هذه العملية





أثناء مشاهدة المشاهد التي تجسد كوريا الجنوبية، والتي تختلف تمامًا عما تقوله حكومتهم، يطرح الكوريون الشماليون على أنفسهم أسئلة مثل "كيف تمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق مثل هذا التطور الاقتصادي الملحوظ؟" و "لماذا يبدو الناس أحرارا جدا عبر الحدود؟'





بناءً على هذه الأسئلة ، فإن التغيير في التفكير يؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير عام في مجتمع كوريا الشمالية وتضييق الخلافات بين الكوريتين في الأفكار والثقافة. وهاليو ، القوة الناعمة لكوريا الجنوبية ، تقع في قلب هذا التحول المهم لكوريا الشمالية.