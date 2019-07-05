أميمة فتيح : أنا مرتبطة بكوريا وبالمغرب، وسأحاول تغيير النظرة االسلبية تجاه المسلمين





ضيقتنا أميمة فتيح طالبة مغربية، قدمت إلى كوريا قبل سبع سنوات لدراسة الهندسة المدنية بجامعة سيول الوطنية. قبل أن تتخرج عام 2017 وتعمل باحدى الشركات الكورية.

ضيفتنا التي سبق ونزلت ضيفة على برنامجنا قبل أعوام، كانت لها فرصة الاتصال مع عدة قنوات تلفزية كورية قبل أن تشارك في برنامج "مرحبا بكم لأول مرة في كوريا" الذي يتمتع بشعبية ونسبة مشاهدة عالية لتشكل نقطة تحول بالنسبة لمسيرتها التي تمكنت بعدها من دخول مرحلة النجومية.

اميمة قالت إنها ستحاول من خلال ظهورها الاعلامي تغيير النظرة السلبية التي تحملها بعض الشعوب عن المسلمين. كما أنها تسعى للتوفيق بين كوريا التي غمرها شعبها بحبه وبين المغرب البلد الذي نشأت فيه، الى جانب رغبتها في أن تكون همزة وصل بين كوريا التي تحبها و باقي الدول العربية.

المزيد من تفاصيل هذا اللقاء تكتشفونه في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة.