طالبة سعودية مبتعثة تعرف بالأطباق السعودية في كوريا

https://www.slaati.com

أشاد "بدر العساكر" مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" بالطالبة المبتعثة "آلاء مندورة"، التي ذاع اسمها في كوريا الجنوبية بالأطباق السعودية الأصيلة.

ونشر "العساكر" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يكشف رحلة "آلاء مندورة" في كوريا الجنوبية وانجازها في التعريف بعادات وتقاليد وأطباق المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية.

وعلق "العساكر" على الفيديو قائلا إن "آلاء مندورة" هي طالبة مبتعثة أبهرت الكوريين، واعتزت بثقافتها السعودية، وجعلت من أطباقها وسيلة للتعريف بالمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو يتناول قصة الطالبة التي حملت معها الثقافة السعودية إلى كوريا الجنوبية، حيث يقول الفيديو إن "آلاء" هي طالبة سعودية نجحت في جذب الكوريين للأكلات السعودية من خلال مطعم افتتحته في كوريا الجنوبية لتعريف الكوريين بالثقافة السعودية.

ويقع هذا المطعم الصغير المعروف باسم "الجميع في كوب واحد" في المنطقة القريبة من جامعة "هونغ إيك" بسيول حيث يتم فيه تقديم الأكلات السعودية الأصيلة، وأنواع مختلفة من المشروبات والقهوة والشاي، إلى جانب الحلويات السعودية.

وأكد "بدر العساكر" أن "آلاء" تعتمد في مطعمها على تغيير قوائم الطعام لزبائنها الكوريين على أساس أسبوعي ، ساعية لتعريفهم بنكهات الأكلات السعودية والحلويات المتنوعة ، خاصة أن مطعمها يقوم على أنغام الأغاني السعودية والديكور المحاكي لهويتها الوطنية





مقابلة القسم العربي مع آلاء مندورة في الراب التالي :http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&menu_cate=people&id=&board_seq=159148&page=12&board_code=at_interview