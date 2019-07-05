تسيير رحلات طيران مباشرة بين سيول وعمان في أكتوبر

http://www.alkawnnews.com

قال السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" إنه سيتم في شهر أكتوبر القادم تسيير رحلات طيران مباشرة بشكل عارض بين كوريا الجنوبية والأردن وفقا لما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية .

وأضاف السفير "لي" خلال لقاء صحفي في مقر السفارة في عمان يوم الأحد الماضي أن عدد السياح الكوريين الذين يزورون الأردن شهد زيادة مستمرة ، حيث بلغ 30 ألف سائح في العام الماضي.

وقال إن الأردن تعد واحدة من أقوى الدول التي تقيم معها كوريا الجنوبية علاقات شراكة، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين ، ومنذ تأسيسها عام 1962، شهدت تطورا ونموا مستمرا في جميع المجالات.

وفيما يخص الاستثمارات الكورية في الأردن، قال السفير الكوري إن كوريا الجنوبية تعتبر الأردن بوابة رئيسية لها إلى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار إلى أن الشركات الكورية استثمرت رؤوس أموالها في الأردن في مختلف المجالات ، أبرزها شركة الكهرباء الكورية "كيبكو" التي استثمرت في منطقتي المناخر والقطرانة ، وشركتا "سام سونغ" و"إل جي" للإلكترونيات ، بالإضافة إلى وجود مكاتب ل15 رجل أعمال من كوريا في عمان.

وأضاف السفير الكوري أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا مستمرا حيث بلغ 580 مليون دولار في العام الماضي، وهناك إمكانية لزيادة ودعم التعاون التجاري ، خاصة بعد فتح الحدود الأردنية مع العراق وبدء الاستقرار هناك.

وأعرب السفيرعن تقدير كوريا الجنوبية ودعمها للدور الإنساني الذي تقوم به الأردن في استقبال وإيواء اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم.

وأشار إلى أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" تقوم ببناء ثلاث مدارس جديدة في الزرقاء وإربد والمفرق لتوفير فرص التعليم للسوريين وأبناء المجتمعات المحلية.

وقال إن وكالة "كويكا" أسهمت منذ عام 1991 بتقديم 166 مليون دولار كمساعدات للأردن لتحقيق احتياجاتها في عدة قطاعات حيوية، مشيرا إلى أن من أبرز المشروعات الناجحة التي أنجزتها الوكالة ، إنشاء نظام للشراء الإلكتروني ، وإقامة مدرسة للطلاب ضعاف السمع.

وعرض السفير الكوري التجربة الكورية في التنمية مبينا أن كوريا هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تحولت من دولة مستقبلة للمساعدات إلى دولة مانحة حيث استثمرت كوريا التي تعاني من ندرة الموارد الطبيعية، برأس المال البشري ، ووضعت استراتيحيات إنمائية طموحة ونفذتها بكل قوة ونجاح.

وفي هذا السياق، دعا السفير الكوري الأردن التي تعتمد على العناصر البشرية المؤهلة ، الاستفادة من التجرية الكورية في مجال التنمية، معربا عن تقديره لاستراتيجية الحكومة الأردنية للاستثمار في تنمية راس المال البشري.