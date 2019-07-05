كلية البحرين التقنية تدرج اللغة الكورية من ضمن موادها الدراسية

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أبرمت كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" اتفاقية تعاون مع السفارة الكورية في البحرين يوم السادس والعشرين من يونيو الماضي ، من أجل استضافة الكلية برنامج "اكتشف كوريا" لتعليم اللغة الكورية والثقافة الكورية ، بالمشاركة مع معهد الملك "سيجونغ" الكوري.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية ضمن مبادرات الكلية الهادفة إلى التعليم المجتمعي ، وسعى السفارة الكورية لنشر اللغة والثقافة الكورية في البحرين من خلال معهد الملك "سيجونغ".

ويتوقع أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لإدراج اللغة الكورية من ضمن المواد الدراسية في كلية البحرين التقنية ، حيث تقضي مذكرة التفاهم الموقعة بأن يطرح معهد الملك "سيجونغ" دورة قصيرة لتعليم اللغة والثقافة الكورية تحت شعار "اكتشف كوريا" في منتصف شهر يوليو الجاري لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما من المجتمع البحريني.

ووقع المذكرة من كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات الشيخ "علي بن عبد الرحمن آل خليفة"، فيما وقعها السفير الكوري "كو هيون مو" تمثيلا عن السفارة الكورية في البحرين.