إدراج 9 إكاديميات كونفوشية كورية ضمن قائمة التراث العالمي

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تم إدراج 9 أكاديميات كونفوشية كورية تعرف باسم "صو وان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يوم السبت الماضي، وذلك خلال الدورة الثالثة والأربعين من اجتماعات لجنة التراث العالمي التي أقيمت في آذربيجان.

ويذكر أن "صو وان" هي أكاديميات أو مدارس كونفوشية أنشئت خلال عصر مملكة "تشوسون"الذي هيمنت عليه الفلسفة الكونفوشية، ليتم من خلالها خدمة الطقوس التذكارية للعلماء الكونفوشيين ، وتثقيف الشباب الذين يقبلون على دراسة الفلسفة الكونفوشية.

كما لعبت "صو وان" دورا في إنشاء نظام الحكم الذاتي في المناطق الإقليمية من خلال الطلبة الدارسين فيها حيث توجد 5 أكاديميات كونفوشية في مناطق "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، فيما توجد 4 أكاديميات أخرى في كل من مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ، ومقاطعة شمال "تشولا"، ومقاطعة جنوب تشولا"، ومقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ".

والأكاديميات التسعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي هي أكاديمية "صو سو" في إقليم يونغ جو بمقاطعة شمال كيونج سانج ، وأكاديمية "نام كيه" في إقليم هام يانج بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وأكاديمية "أوك سان" في إقليم كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانع، وأكاديمية "دوسان" و"بيونج سان" في إقليم آن دونغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وأكاديمية "دو دونغ" في إقليم ديغو بمقاطعة شمال كويغ سانغ، وأكاديمية "بيل آم" في إقليم جانغ سونغ بمقاطعة جنوب تشولا، وأكاديمية "مو سونغ" في إقليم جونغ أوب بمقاطعة شمال تشولا، وأكاديمية "دو نام" في إقليم نون سان باقليم جنوب تشونغ تشنغ.

والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد تقدمت لأول مرة بطلب لتسجيل الأكاديميات الكونفوشية في قائمة التراث العالمي عام 2015، لكن المجلس الدولي للآثار والمواقع التابع لليونسكو رفض ذلك الطلب آنذاك.

ومنذ ذلك الحين ، بذلت الحكومة الكورية جهودا للامتثال لمراجعات المجلس ، وقدمت طلبا معدلا يتضمن عدة تحسينات في شهر يناير من العام الماضي أوصى على إثره المجلس بإدراج تلك الأكاديميات ضمن قائمة التراث العالمي.

والجدير بالذكر أيضا أن الأكاديميات االكونفوشية قد لعبت دورا في نشر الفلسفة الكونفوشية الجديدة في المناطق الريفية ، ولا تزال مبانيها تحتفظ حتى الآن بأسلوبها المعماري الفريد.

وبلغ عدد الأكاديميات الكونفوشية ذروته، ليصل الى نحو 700 أكاديمية في القرن الثامن عشر، لم يتبقى سوى بضع العشرات منها في كوريا الجنوبية.