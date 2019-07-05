نقابة عمال البريد تلغي الإضراب وتقبل مقتراحات الحكومة

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تم أمس الاثنين إلغاء الإضراب العام الذي كانت تعتزم تنفيذه نقابة عمال البريد اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ البريد الكوري على الإطلاق.

وتعد نقابة عمال البريد النقابة الوحيدة التي يسمح لها بممارسة أنشطة عمالية بناء على قانون الخدمة العامة الوطنية، وتتكون من نقابة الخدمات البريدية، ونقابة النقل العام التابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال ، ونقابة سعاة البريد.

وتم تأسيس نقابة الخدمات البريدية عام 1958، وتضم في عضويتها 20 ألفا من الموظفين الحكوميين و7 آلاف آخرين من الموظفين غير الحكوميين، فيما تضم نقابة سعاة البريد في عضويتها أكثر من 3 آلاف ساعي.

ويرجع السبب الرئيسي في اعتزام نقابة عمال البريد تنفيذ الإضراب العام إلى الأعباء الثقيلة التي تقع على عاتق أعضاء النقابة، والتي تأكدت آثارها مؤخرا مع وفاة أحد سعاة البريد نتيجة تحمله أعمالا مكثفة، خلال قيامه بواجبه المهني .

وكانت نقابة عمال البريد ادعت في وقت سابق وفاة 9 من سعاة البريد، بسبب تحملهم أعمالا مرهقة وشاقة منذ بداية هذا العام ، و25 آخرين خلال العام الماضي للأسباب ذاتها .

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب التخطيط لتحسين ظروف العمل لسعاة البريد، فقد بلغ متوسط عدد ساعات العمل السنوي لهذه الفئة من العمال 2745 ساعة في عام 2017، أي أكثر من متوسط عدد ساعات العمل للعمال الكوريين ب693 ساعة، وأكثر من متوسط عدد ساعات العمل لعمال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ب982 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي لسعاة البريد يبلغ 70ساعة قبيل الأعياد الشعبية مثل رأس السنة القمرية وعيد الحصاد.

وطبقا لنتائج التحقيقات في وفاة 166 من سعاة البريد خلال السنوات العشر الماضية ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز النفسي والهضمي كانت السبب الرئيسي في الوفاة لدى هذا الصنف من العمال.

وتدعى نقابة عمال البريد أن نظام ساعات العمل الأسبوعية ب52 ساعة كحد أقصى الذي تم تطبيقه يوم الأول من شهر يوليو من العام الماضي قد تسبب في زيادة أعباء العمل لدى سعاة البريد.

وقررت نقابة عمال البريد عقب اجتماع مجلسها التنفيذي أمس إلغاء الإضراب بعد قبولها بالمقتراحات التي عرضتها عليها الحكومة، ليتم من خلالها توظيف 988 من سعاة البريد الجدد ، وتطبيق نظام أسبوع العمل بخمسة أيام على المناطق الريفية أولا بدءا من العام القادم.