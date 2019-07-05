الأكل في كوريا الشمالية

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ظل العديد من الكوريين الجنوبيين يختارون تناول الطعام في الخارج في الأسابيع الأخيرة، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد أوائل الصيف. إنهم يفضلون الاستمتاع بالوجبات اللطيفة في المطاعم الباردة والمكيفة أو ببساطة طلب الطعام على تطبيقات توصيل الأجهزة المحمولة ، بدلاً من طهي وجباتهم في المنزل باستخدام أدوات الطبخ التي تنبعث منها حرارة شديدة.





يقال إن تناول الطعام في الخارج أصبح جزءًا أكثر شيوعًا في الحياة اليومية في كوريا الشمالية أيضًا. اليوم ، نسلط الضوء على ثقافة تناول الطعام في كوريا الشمالية.





"كانغ مي – جين" ، المنشقة الكورية الشمالية والمحررة في صحيفة "ديلي إن كي" الإلكترونية في سيئول:

الشعب الكوري الشمالي لا يخرج لتناول الطعام مثلما يفعل نظرائهم الكوريون الجنوبيون. في الغالب ، لا يزال الكوريون الشماليون يعتقدون أنه من المناسب طهي الوجبات بأنفسهم بعناية فائقة وتناول الطعام في المنزل. يتناولون وجباتهم في الخارج في المناسبات الخاصة مثل القيام برحلة ميدانية أوالذهاب لمشاهدة معالم المدينة إلى بيونغ يانغ أو جبل بايكدو. في هذه الحالة ، ليس لديهم خيار سوى تناول الطعام في المطاعم أو الأسواق المحلية .





حتى أوائل التسعينيات، لم يكن الكوريون الشماليون على دراية بمفهوم تناول الطعام بالخارج. لقد ظنوا أن الناس لن يذهبوا إلى المطاعم إلا عندما يكونون خارج المنزل لأنهم لا يستطيعون الاستمتاع بوجبة لطيفة مطبوخة في المنزل. حتى أن اعتقادا سائدا كان يقول إن المنزل الذي تحب النساء تناول الطعام خارجه هو منزل تعيس ، مما يشير إلى أن الكوريين الشماليين لديهم فكرة سلبية عن تناول الطعام في الخارج. كانوا يتناولون الطعام في بعض الأحيان في المطاعم في الأعياد الوطنية مثل أعياد ميلاد الزعماء السابقين "كيم إيل -سونغ" أو "كيم جونغ – إيل" أو في أعياد ميلاد أفراد أسرهم .





لم يكن من الصعب استخدام المطاعم. في السابق ، كان بإمكان الكوريين الشماليين تناول الطعام في أي مطعم طالما كان لديهم تذكرة طعام معينة تعني 200 جرام من الطعام وون واحد كوري شمالي .





بدأت الأمور تتغير في منتصف التسعينيات عندما أجبرت الصعوبات الاقتصادية الشديدة العديد من الأفراد على بيع الطعام في الأسواق الخاصة أوجانغ مادانغ لتوفير لقمة العيش اعتمادا على أنفسهم. نتيجة لذلك ، بدأ المزيد من الكوريين الشماليين في تناول الطعام خارج منازلهم ، مع ارتفاع في عدد المطاعم الشهيرة .





المنشقة "كانغ مي – جين":

يوجد مطعم يسمى "آبرو كاك " في محافظة ريانغ غانغ تشمل الأطباق المعروضة نونغما أو مكرونة البطاطا، أو يوري-توك ، بمعنى "كعكة الأرز الزجاجية". كما قد يوحي لك الاسم ، فإن كعكة الأرز هذه شفافة حتى تتمكن من رؤية ما هو بداخلها - الفول أو الملفوف. عند إضافة نشا البطاطس ، إنه مطاطي جدًا ولذيذ .





في محافظة جاغانغ ، يقوم مطعم يسمى كانغ كي ببيع المكرونة المصنوعة من الدخن أو البطاطس الأصلية في المنطقة. ويتم تقديم المكرونة في أوعية واسعة تبدو كأنها صينية .





تشتهر محافظة هامغ يونغ الجنوبية بمكرونة هام هيونغ الباردة ، والتي تشتهر أيضًا في كوريا الجنوبية. " مطعم هام هيونغ الجديد " عبارة عن مطعم مختص في المكرونة الباردة في منطقة هام هيونغ. في كوريا الجنوبية، كان يتم اعتبار مكرونة الحنطة السوداء الحارة خطأً أنها مكرونة من نوع هام هيونغ ، والتي تتضمن بالفعل الأسماك النيئة. بعض المطاعم تبيع المكرونة الباردة في الصيف والأرز مع حساء الدجاج ،يسمى أونبان في فصل الشتاء. يقدم مطعم يسمى أبروكانغ كاك" في محافظة شمال بيونغان الخبز المصنوع من مزيج من جذور أشجار الدردار والذرة. طعمها رائع بشكل فريد .





في كوريا الشمالية ، يمكن للناس تناول الطعام في أكشاك الشوارع أو المطاعم في جانغ مادانغ أوالمطاعم التي تملكها الحكومة. تلك التي ذكرتها السيدة "كانغ" كلها مطاعم تديرها الدولة. وتدير الحكومة مطاعم في مناطق مختلفة للترويج للأغذية المحلية. على سبيل المثال ، يمثل مطعم مكرونة البطاطس في محافظة "ريانغ غانغ" الباردة ، الواقعة على الطرف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، الثقافة الغذائية الإقليمية لاستخدام البطاطس المجمدة. لا شك أن مطعم "أوكريوغ وان" هو أشهر مطعم تديره الدولة في كوريا الشمالية .





المنشقة "كانغ مي – جين":

عندما كان عمري 14 عامًا ، أكلت طعام نينغ مييون أو المكرونة الباردة في أوكريوغوان لأول مرة في حياتي. ما زلت أتذكر لحظة تذوق المكرونة اللذيذة والطازجة والمرق. أنا متأكد من أن الناس في أي جزء من العالم سوف يعجبهم نسيج الشعيرية المكرونة ومرقتها الخفيفة خالية من أي توابل كيميائية. أوكريوغ وان، هو مطعم يجب أن يزوره السياح الذين يذهبون إلى بيونغ يانغ. بالطبع ، يمكن للسكان المحليين بما في ذلك العائلات والمجموعات الاستمتاع بالمكرونة الباردة التقليدية هناك. باختصار فإن أوكروغ وان هو مطعم تمثيلي ومشهور في العاصمة .





خلال القمة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم الحدودية في أبريل من العام الماضي ، تم تقديم نينغ ميون من مطعم أوكريونغ وان كقائمة عشاء. في ذلك الوقت ، قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ – أون" بفخر"لقد نجحنا في جلب نينغ مييون على طول الطريق من بيونغ يانغ. إن "أوكريونغ وان"، في بيونغ يانغ، يحظى بشعبية كبيرة حتى أن الناس يصطفون دائمًا خارج المطعم ويحصل بعضهم على تذاكر من السماسرة. وتفرض مبيعات التذاكر غير القانونية المزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين يجدون القائمة هناك باهظة الثمن بالفعل إلى حد ما .





من ناحية أخرى، تقدم المطاعم في جانغ مادانغ، وأكشاك الشوارع قوائم أكثر تنوعًا وبأسعار معقولة بما في ذلك المكرونة ، كعكة الأرز، مثلجات سونديه أو نقانق الدم الكورية، أرز"التوفو" والوجبات الخفيفة التي يتم تناولها مع المشروبات. كما توجد خدمات توصيل الأغذية في كوريا الشمالية .





المنشقة "كانغ مي – جين":

بدأت خدمات توصيل الأغذية في الظهور في كوريا الشمالية في عام 2010 ، خاصة بعد عام 2014 عندما ارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول. يستخدم المزيد من الناس خدمات التوصيل لأنه يمكن إحضار أي طعام بمجرد مكالمة هاتفية . على سبيل المثال ، إذا كان الناس يرغبون في مزيد من الخمور، فكل ما يحتاجونه هو التقاط هواتفهم وطلبها. يتم تسليم ما يطلبونه إلى عتبة منزلهم على الفور. ويمكن للناس الحصول على جميع المواد الغذائية تقريبًا في الأسواق ويتم توصيلها إلى منازلهم .





أدى الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة إلى ظهور خدمات توصيل الأغذية. ويقدر عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في كوريا الشمالية بنحو 6 ملايين ، أي أكثر من نسبة 20 % من إجمالي السكان. شارك العديد من سكان كوريا الشمالية في أنشطة السوق للتغلب على نقص الغذاء، ووجدوا أن الهواتف المحمولة لا غنى عنها لأعمالهم. ليس من المستغرب أن يزداد عدد مستخدمي الهاتف المحمول بوتيرة سريعة نظرًا لأن الهواتف المحمولة أصبحت أكثر شيوعًا ، ويمكن من خلالها توصيل الطعام ، مثل السلع الأخرى.





لم يكن هناك سوى عدد قليل من المطاعم حتى في بيونغ يانغ في الماضي. ولكن في الوقت الحاضر، من الشائع العثور على المطاعم التي يديرها القطاع الخاص وكذلك المطاعم الراقية لرجال الأعمال الأثرياء. لتأمين المزيد من العملاء ، قدمت المطاعم خدمات توصيل الطعام. ونتيجة لذلك ، يختار العديد من المواطنين ، الذين اعتادوا طهي الطعام في المنزل لاستقبال الضيوف طلب الطعام الآن عن طريق الهاتف. وفي المناسبات الخاصة مثل الزفاف ، تطلب بعض العائلات الغنية الطعام المعد للاحتفالات في المطاعم الشهيرة ، كما يطلب بعض الأشخاص الطعام في هذه الأيام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية .





المنشقة "كانغ مي – جين":

تطبيقات التسليم ليست شائعة جدًا حتى الآن ، ولكن يقال إنه يمكن للعملاء استخدام هذه التطبيقات لطلب الأشياء من المؤسسات الحكومية في بيونغ يانغ ، بما في ذلك أوكريوغ وان. وأصبح من الأسهل على الكوريين الشماليين الحصول على الأشياء ، وذلك بفضل الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة. يمكنهم توفير الوقت بواسطة خدمات التوصيل المريحة. وأعتقد أن توسع الأسواق ساهم في خلق وظائف جديدة وانتشار ثقافة توصيل الطلبات .





في عام 2015 ، ذكرت "تشوسون سينبو"، وهي صحيفة مؤيدة لكوريا الشمالية مقرها في اليابان، أنه يمكن للشخص طلب أطباق متنوعة، بما في ذلك المكرونة الباردة الشهيرة لمطعم أوكريوغ وان ، عن طريق تنزيل تطبيق يسمى "أوكريو".





بالطبع ، يمكن استخدام تطبيقات التوصيل لعدد قليل من المطاعم في كوريا الشمالية في الوقت الحالي. أيضا ، فإن مشهد مطعم راق في بيونغ يانغ ، ليس معتادا عليه في الأمة بأكملها. فما زالت أنشطة السوق القائمة على قانون العرض والطلب تتغير بوتيرة سريعة في الشمال الشيوعي ، حتى أن البعض يتبنى الآن خدمة توصيل الأغذية القائمة على التطبيق .