وزارة الخارجية الكورية الشمالية تتولى مهمة التفاوض مع واشنطن

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية ستتولى مهمة التفاوض مع الجانب الأمريكي في المحادثات على مستوى العمل بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الاجتماع الذي عقد بينهما في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في المنطقة منزوعة السلاح أمس الأحد، على استئناف الحوار بين البلدين.

ويمكن القول إن محادثات القمة بين "ترامب" و"كيم" كانت حدثا تاريخيا وعالميا غير مسبوق في تاريخ دبلوماسية القمة.

وقد جرت العادة أن تتم مثل هذه المحادثات بين رؤساء الدول بعد خطوات مكثفة ومعقدة تستدعي أعلى درجات التنسيق، من حيث البروتوكولات وحتى المواضيع التي يتم بحثها في القمم .

غير أن القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" هذه المرة في قرية "بان مون جوم" قد اتخذت منحى جديدا حيث عقدت دون اتخاذ أي من تلك الخطوات، وجاءت بناء على اقتراح مفاجئ عرضه "ترامب " يوم السبت الماضي، وكشف عنه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاء فيها إنه "قد يصافح "كيم" ويقول له مرحبا خلال زيارته لكوريا الجنوبية".

ولم يكن لأحد أن يتوقع قبولا سهلا لهذه المقترح من قبل الزعيم "كيم جونغ أون" إلا أن الزعيم الكوري الشمالي قبل المقترح على عكس التوقعات مما جعل من اللقاء التاريخي بينهما في قرية "بان مون جوم" أمرا حقيقيا .

ويرى بعض المراقبين في عالم السياسة أن اللقاء بين الرئيسين بالرغم من أنه يعد حدثا مفاجئا إلا أنه تم بناء على تنسيق سري مشترك بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ".

وكان الرئيس "ترامب" كشف في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى "سيول" عن أن الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي يجريان تنسيق اللمسات الأخيرة بشأن القمة بينه وبين "كيم جونغ أون".

ومن جانبه، قال الزعيم "كيم جونغ أون" إن الاقتراح الذي عرضه "ترامب" قد أدهشه واصفا إياه بأنه على غاية من الأهمية.

ولعل الجانب التاريخي الذي لا يمكن تجاهله في هذه القمة أن الرئيس "ترامب" بعد لقاءه امس بالزعيم الكوري الشمالي في المنطقة منزوعة السلاح أصبح أول رئيس أمريكي، لا يزال في منصبه، أمكنه العبور عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.

غير أن أهمية اللقاء التاريخية والسياسية لم تمنع بعض المراقبين من وصفه بالاستعراضي، مؤكدين أن على "بيونغ يانغ" أن تثبت جديتها في التخلص من الأسلحة النووية.

وبقطع النظر عن نتائج اللقاء واختلاف المحللين في تقدير ثماره الملموسة إلا أن المراقبين يرون أن مجرد إجراء القمة يحمل رمزية خاصة على اعتبار أن الجانبين قد تمكنا من خلق قوة دفع جديدة للحوار بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ".