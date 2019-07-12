جامعة بوسان تنفذ مشروع البسمة لعام 2019 في المغرب

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بدأ مركز إبداع تعليم الهندسة التابع لجامعة بوسان الكورية في الثاني من هذا الشهر في تقديم الخدمات الدولية للهندسة بعنوان " مشروع البسمة لعام 2019 " بالتعاون مع جامعة أبي شعيب الدكالي المغربية في مدينة أغادير بالمغرب.

في هذه الخدمة التي استمرت حتى الرابع عشر من هذا الشهر شارك عشرة طلاب وهم خمسة طلاب في كل من الجامعتين الكورية والمغربية حيث قام ببحث حول زيت الأرغن الذي يتم استخراجه بالطرق التقليدية اليدوية التقليدية وتقديم الاقتراحات بزيادة إنتاجية هذا الزيت من خلال تطبيق التقنية الهندسية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة بوسان تنفذ مشروع البسمة من خلال التعاون مع الطلاب في الجامعات الأجنبية بما فيها إندونسيا وإسبانيا إلى جانب المغرب من أجل تقديم السعادة من خلال البحث عن المشاكل في القرى الأجنبية وطرح الحلول . ويحتوي المشروع على خدمات الهندسة الدولية التي تضم اكتشاف المشاكل وطرح الأفكار الإبداعية والتصميم والإنتاج والتجهيز أيضا.

منذ عام 2012 نفذت الجامعة الكورية لثلاث مرات المشروع بالتعاون مع جامعة EEPIS الاندونيسية. ومنذ عام 2015 ظلت تقدم الخدمات بالتعاون مع جامعة أبي شعيب الدكالي المغربية.

وتخطط جامعة بوسان للقيام بالأنشطة الخدمية للهندسة من خلال التنسيق وتبادل البحوث والخدمات بالتعاون مع طلاب مغربيين في العام القادم أيضا.