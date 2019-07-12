برتوكول تعاون كوري مصري في مجال الطاقة النووية

ⓒ YONHAP News

وقعت الكلية الدولية للدراسات النووية بجامعة كينجس الكورية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية بروتوكول تعاون فى مجال الطاقة النووية يوم الاثنين الماضي.

بهذه المناسبة قال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة في جامعة عين شمس، أنه من خلال البروتوكول سيتم إحداث برنامج جديد للدراسات العليا فى مجال الطاقة النووية.

وأضاف أن التعاون سيشمل تدعيم الأنشطة البحثية المشتركة، والبرامج والدبلومات المشتركة، والتدريب المهنى للطلاب والباحثين وتبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والبحوث.

وقال أيضا إن الدراسة فى البرنامج الجديد ستكون لمدة سنتين السنة الأولى ستكون أكاديمية والثانية تطبيقية ومن خلال البروتوكول، سيتاح للطالب الدراسة لفصل دراسي أو أكثر فى جامعة كينجس الكورية.

وشهد توقيع البروتوكول طرح عرض تقديمي عن تاريخ جامعة عين شمس وكلياتها ووضع البحث العلمى بها والمشروعات البحثية المشتركة والاتفاقيات الدولية التى تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى استعراض لأهم البرامج الدراسية الجديدة التى تم استحداثها بكليات الجامعة.

كما تم طرح عرض تقديمي كذلك عن جامعة كينجس وأهم البرامج الدراسية التي تقدمها بالإضافة إلى استعراض تاريخ نشأة الكلية الدولية للدراسات النووية والبرامج الدراسية التي تقدمها والمشروعات المشتركة مع رجال الصناعة والاتفاقية الدولية مع العديد من الجامعات على مستوى العالم ومن بينها جامعة عين شمس.