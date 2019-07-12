صدور كتابين حول كوريا باللغة العربية

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أصدر الأستاذ الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب في جامعة الملك سعود السعودية كتابين قيميين مؤخرا وهما كتاب" القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية المشتركة بين المجتمعين السعودي والكوري الجنوبي " والآخر " المعلم في جمهورية كوريا الجنوبية – واقع وحقائق".

وفي الكتابين تطرق الأستاذ سامي إلى أبرز المبادىء والقيم والأنماط السلوكية والاجتماعية والثقافية التي تشكل قواسم مشتركة بين المجتمعين السعودي العربي المسلم والمجتمع الكوري.

الجدير بالذكر أن الكاتب السعودي تسنت له فرصة معاينة ومعايشة المجتمع الكوري عن قرب بعد أن شغل خطة ملحق ثقافي لثلاث سنوات بالملحقية الثقافية السعودية في كوريا مما أتاح له فرصة الوقوف عن كثب على مختلف القواسم المشتركة بين المجتمعين السعودي والكوري.

وتطرق فيها في البداية إلى مفهوم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وتوقف عند الأهمية التي تحظى بها الاسرة لدى المجتمعين من خلال احترام الوالدين والإحسان لهم وإجلال الأكبر سنا من الأخوة بالإضافة إلى التمسك بصلة الرحم داخل الأسرة المصغرة والكبيرة .

كما يتقاسم المجتمعان الأهمية القصوى التي يوليانها للعلم وللتعليم من خلال توفير أحسن الظروف للناشئة لتحصيل العلم بالإضافة الى توفير أرفع درجات التكوين الأكاديمي والتريوي للمعلم بما يمكنه من إيصال أعلى درجات المعرفة للطلبة.

وأتى الكاتب أيضا على ما تحظى به قيم النظافة والأمانة واقتران الأقوال بالأفعال وقيمة العمل وضرورة إتقانه من احترام كبير من قبل المجتمعين السعودي والكوري قبل أن ينتقل الكاتب الى قيمة الطعام وآدابه من خلال تقديم الطعام أولا للأكبر سنا والامتناع عن العبث والكلام وقت تناوله.

وفي المحصلة أراد الاستاذ الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب من خلال هذين الكتيبين إبراز أوجه التشابه والقواسم المشتركة العديدة والثرية بين المجتمعين السعودي و الكوري والتي يبدو أن مردها التشابه والتقارب الكبير بين الثقافة العربية الاسلامية والثقافة الكونفوشوسية مما يشكل ركيزة يمكن الاعتماد عليها في تطوير العلاقات بين السعودية و كوريا من جهة و بين كوريا والمجتمعات العربية من جهة أخرى.