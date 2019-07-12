بناء طريق الحرير الجديد بين كوريا والدول العربية

ⓒ Getty Images Bank

يبذل عدد من الكوريين هذه الأيام جهودا كبيرة لتوسيع نطاق التفاهم والقرب من الثقافة العربية والإسلامية. ومواكبة مع هذه التوجهات تعمل شركة "مينا باي " الكورية على بناء طريق الحرير الجديد في القرن الحادي والعشرين استفادة من الشبكات الوافرة في البلدان العربية وتقنية المعلومات الكورية المتطورة.

تبذل مينا باي جهودا كبيرة لتصبح جسرا يربط كوريا بالدول العربية في مختلف النواحي. واتخذت أول خطوة لها من خلال بناء منصة خاصة للعقارات في مصر. ويذكر أن رئيس الشركة كيم ديه سوب تخصص في اللغة العربية في جامعة كورية ثم سافر إلى تونس للدراسة.

قال إنه كان يركز في أثناء إقامته في تونس جهوده على بناء الشبكة مع المحليين إلى جانب تعلم اللغة العربية. واستفادة من تجربته هذه، ساعد إحدى الشركات الكورية على دخول الأسواق العربية خلال دراسته الجامعية مما جعله يفكر بشكل جدي في إنشاء شركة ناشئة تربط كوريا والبلدان العربية.

وستطلق شركته منصة " ايتش هير (It’s Here) أو ها هنا" في مصر قريبا لتصبح أول خدمة مزودة بوظيفة البحث عن مواد الشراء والبيع على أساس الخريطة في مصر. وشاركت الشركة في معرض للعقارات أقيم في مصر في العام الماضي بحيث أبرمت مع عدد من الشركات المصرية ذات الصلة مذكرات للتفاهم.