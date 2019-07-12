افتتاح بطولة العالم للسباحة في مدينة كوانغ جو الكورية

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انطلقت الدورة الثامنة عشرة لبطولة العالم للسباحة في حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة كوانغ جو بكوريا الجنوبية، تحت شعار "الغطس في السلام".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة آسوية بطولة العالم للسباحةحيث استضافتها مدينة فوكووكا اليابانية عام 2001، ومدينة شنغهواي الصينية عام 2011.

وتقام بطولة هذا العام في مدينتي "كوانغ جو" و"يوسو" بمقاطعة جنوب تشولا خلال الفترة ما بين الثاني عشر وحتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري.

وسيتنافس حوالي 2639 لاعبا ولاعبة من 194 دولة في 76 نوعا من المسابقات في 6 رياضات ، وهي السباحة والسباحة في المياه المفتوحة والسباحة المتزامنة والغطس والغطس العالي وكرة الماء.

وتعتبر بطولة كوانغ جو العالمية للسباحة أكبر البطولات الدولية للسباحة من حيث حجم المشاركة ، حيث شارك 2413 لاعبا ولاعبة من 184 دولة في بطولة عام 2015 التي أقيمت في "كازان" بروسيا، و2303 من اللاعبين واللاعبات من 177 دولة في بطولة عام 2017 التي أقيمت في "بودابست" بالمجر.

وتثير بطولة "كوانغ جو" اهتمام الكثيرين ، لأنها تقام قبل عام واحد من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو باليابان حيث ستكون بطولة "كوانغ جو" استعداداجيدا لنجوم السباحة العالميين، قبل الدورة الأولمبية القادمة.

وتشارك كوريا الجنوبية في بطولة "كوانغ جو" بفريق يضم 82 لاعبا ولاعبة حيث من المتوقع أن تحصد السباحة الكورية "كيم سوه يونغ" التي فازت بميدالية ذهبية في سباق 200 متر فردي متنوع للنساء ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكارتا – باليمبانغ بأندونيسيا في شهر أغسطس من العام الماضي.

كما يتوقع أيضا أن تحقق السباحة الكورية "إيم دا سول" واللاعبة الكورية "أو ها رام" نتائج جيدة في سباق الظهر والغطس.