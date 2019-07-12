بي تي إس تقيم أولى حفلاتها في السعودية في أكتوبر

ذكرت وسائل الإعلام السعودية أمس الأحد أن فرقة "بي تي إس" الكورية ستقيم أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر القادم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل

ومن جانبها قامت الفرقة بإدراج ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن قائمة أماكن حفلاتها في موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فنان غيرعربي، بإقامة حفلاته في ملعب مفتوح بالسعودية.

وبدأت فرقة "بي تي إس" جولتها العالمية يوم الرابع من مايو الماضي حيث أقامت حفلاتها في الملاعب الرياضية الضخمة في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وفرنسا واليابان.

وسيمثل الحفل الذي تقيمه الفرقة في السعودية إحدى محطات جولتها العالمية.

والجدير بالذكر أن فرقة "سوبر جونير" الكورية، قد أقامت حفلاتها في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يومي الثاني عشر والثالث عشر من يوليو الجاري.